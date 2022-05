Ricevi un buono da 5 euro su Amazon solamente ascoltando un podcast

Hai tempo fino al 20 giugno 2022 per ricevere il tuo codice promozionale dopo aver ascoltato un podcast su Amazon Music. Riceverai il codice promozionale via email entro 5 giorni dal tuo primo ascolto e sarà utilizzabile per 30 giorni dalla ricezione.

I clienti Amazon Music idonei che completano la riproduzione di un episodio di podcast su Amazon Music tra le ore 10:00 del 23 maggio 2022 e le ore 23:59 del 20 giugno 2022, riceveranno un codice promozionale di 5 euro utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione per un prossimo ordine idoneo su Amazon.it

Clicca qui per verificare se il tuo account è compatibile con la promozione

Il codice promozionale di 5 eurosarà inviato tramite e-mail entro 5 giorni dal primo ascolto di un intero podcast su Amazon Music e sarà utilizzabile per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20 eurosu Amazon.it. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, ma non è valido per l’acquisto di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, libri cartacei, eBook, buoni regalo, prodotti digitali (inclusi i prodotti Audible, documenti digitali, video e musica digitale, eBook, software, videogiochi digitali, applicazioni), costi di gestione e consegna, latte artificiale per neonati, confezioni regalo, sigarette e sigarette elettroniche (inclusi liquidi, ricariche e accessori), Warehouse Deals Amazon.