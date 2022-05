Ricevi 5 euro solamente ascoltando un brano su Amazon Music Free, non serve l'abbonamento

Super promozione su Amazon per ottenere un buono sconto da 5 euro senza nessuna spesa, è sufficiente completare la riproduzione di un brano su Amazon Music Free entro le ore 23.59 dell'11 giugno 2022, si riceverà successivamente un codice promozionale di 5 euro utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione.

L'Offerta è valida solamente per i primi 5.000 clienti che aderiranno alla promozione, usufruibile solamente una volta per ogni account, il codice promozionale di 5 euro sarà successivamente inviato tramite e-mail entro 5 giorni dal primo ascolto su Amazon Music Free e sarà utilizzabile per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20 euro su Amazon.it.

Clicca qui per verificare se il tuo account è compatibile con la promozione

Il codice promozionale è valido per 30 giorni dalla ricezione e può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti idonei venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi quindi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon, i dispositivi Amazon (Kindle, Echo, dispositivi Fire), contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati, le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo.

Se si effettua un ordine utilizzando un codice promozionale e tale ordine verrà successivamente cancellato o restituito, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.