Come richiedere il rimborso di giochi e abbonamenti sul PlayStation Store

A grande richiesta, finalmente sul PlayStation Store è possibile ottenere il rimborso di giochi e abbonamenti, ma a determinate condizioni. Di seguito vi spieghiamo come funziona questa nuova feature dello store Sony, mostrandovi come e quando richiedere i rimborsi.

Rimborso di Giochi, DLC e Add-on

È possibile richiedere il rimborso per i giochi completi, i DLC, i temi, gli avatar e i season pass. Dopo aver acquistato questo tipo di contenuto sul PlayStation Store, avrete a disposizione 14 giorni di tempo dall'acquisto per richiedere un rimborso che verrà accreditato sul portafogli del PlayStation Network. Se avete iniziato a scaricare o eseguire lo streaming dei contenuti acquistati, però, non avrete diritto a nessun rimborso a meno che il contenuto stesso non sia difettoso.

Rimborso dei pre-order

Esistono due tipi di richieste di rimborso per i pre-order, a seconda della data in cui il contenuto è stato preordinato.

Pre-order con oltre 14 giorni di anticipo

Per i pre-order effettuati con oltre 14 giorni di anticipo rispetto alla pubblicazione del contenuto, potete richiedere un rimborso in qualsiasi momento fino alla data di pubblicazione del contenuto stesso.



Pre-order con meno di 14 giorni di anticipo

Se il pre-order è stato effettuato con meno di 14 giorni di anticipo, potete richiedere un rimborso fino a 14 giorni dopo la data di acquisto.

Rimborsi per gli abbonamenti

Dopo aver acquistato un abbonamento per PlayStation Plus, PlayStation Now o Spotify Premium avete 14 giorni di tempo per richiedere un rimborso. Anche i periodi di prova gratuiti rientrano nella finestra di rimborso di 14 giorni.

Per i servizi di abbonamento, l'importo del rimborso varia in base a quanto avete utilizzato il servizio. Per fare un esempio, se acquistate un abbonamento PlayStation Plus di 12 mesi e richiedi un rimborso sette giorni dopo la data di acquisto, l'importo del rimborso può essere ridotto per riflettere qualsiasi utilizzo fatto dell'abbonamento.

Anche se è possibile annullare un servizio di abbonamento in qualsiasi momento, questo rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione. Annullando o disattivando il rinnovo automatico si interromperanno i pagamenti futuri delle tariffe di abbonamento ma, oltre il periodo di cancellazione iniziale di 14 giorni, non si riceverà alcun rimborso per i pagamenti già effettuati.