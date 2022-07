Grande richiesta per PS5, Xbox e Switch a giugno in UK, oltre 2 milioni di giochi venduti

Il mercato videoludico nel Regno Unito ha subito un forte incremento nel mese appena trascorso, con una forte richiesta lato software e console. Vediamo insieme i numeri della classifica mensile UK.

Il primo dato riguarda sicuramente il mercato delle console, con cifre che toccano le 124.000 unità totali vendute nel mese di Giugno: un incremento del 17% sul mese precedente. Vediamo che PlayStation 5 ha subito un aumento del 2% grazie alle nuove disponibilità, mentre invece Switch ha visto la sua richiesta salire del 24% rispetto al mese di Maggio. Tuttavia sono le console Xbox quelle che hanno segnato la maggiore crescita sul mercato, vedendo le proprie vendite salire del 31%.

Il mercato software corre altrettanto velocemente. Solo a giugno sono stati venduti nel Regno Unito ben 2.5 milioni di videogiochi tra digitale e fisico. Una crescita non banale, dato che parliamo di numeri quasi raddoppiati rispetto a maggio. In top 3 troviamo rispettivamente F1 22, FIFA 22 e Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ecco invece la classifica completa:

F1 22 FIFA 22 Lego Star Wars The Skywalker Saga GTA V The Quarry Red Dead Redemption 2 Nintendo Switch Sports Horizon Forbidden West Mario Strikers Battle League Football Star Wars Jedi Fallen Order

Questa lineup appare molto diversa dalla classifica settimanale UK che vi abbiamo proposto di recente, in cui F1 22 era seguito dal Horizon Forbidden West e da Nintendo Switch Sports. Nella nostra recensione di Nintendo Switch Sports vi abbiamo parlato dei punti di forza del gioco, che riesce a proporre un gameplay non innovativo ma sicuramente divertente ed efficace.