Rick and Morty: Virtual Rick-ality uscirà il 10 aprile su PlayStation VR

ha annunciato oggi che, basato sulla celebre serie animata ideata da Justin Roiland e Dan Harmon, sarà disponibile su PlayStation VR a partire dal 20 aprile 2018.

Rick and Morty: Virtual Rick-ality sarà distribuito simultaneamente sia in formato fisico che digitale sul PlayStation Store. L'edizione retail arriverà in due versioni distinte: una standard, contente semplicemente il disco del gioco, e una Collector's Edition, completa di una statuetta Funk Pop! raffigurante Rick e un poster a doppia facciata.



Il titolo, che presenterà diverse sezioni da puzzle solving, vi farà vivere in prima persona le mirabolanti avventure spaziali di Rick and Morty, che si troveranno a fuggire come al solito dai guai.

Rick and Morty: Virtual Rick-ality, già disponibile per Oculus Rift e HTC Vive, uscirà su PS VR il 20 aprile 2018.