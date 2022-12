Ricochet Squad: lo shooter 3v3 è disponibile in early access su Android

Se state cercando di avvicinarvi al mondo mobile, magari dopo che avete sentito dell'annuncio di Valiant Hearts Coming Home su Netflix, potreste voler restare aggiornati anche su alcune produzioni in accesso anticipato. Questa possibilità esiste infatti anche su smartphone e tablet, come ci ricorda un titolo dal recente reveal.

A tal proposito, come riportato anche da GamingonPhone, è iniziata su Android la fase di early access di Ricochet Squad, uno shooter 3v3 team-based. Risulta interessante notare che il tutto è attivo anche in Italia, come potete vedere collegandovi, direttamente dal vostro dispositivo di fiducia, alla pagina di Ricochet Squad sul Play Store di Google.

Come ben potete immaginare, il titolo consente di scegliere tra più eroi, basandosi dunque su un equilibrio di squadra. Si fanno notare i personaggi Leo e Oni, rispettivamente in grado di utilizzare un jet pack e una mazza da baseball. Al netto di questo, il gioco sviluppato da Keystorm Holdings Ltd presenta una visuale dall'alto.

Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al trailer ufficiale di Ricochet Squad, pubblicato su YouTube a fine novembre 2022. In quest'ultimo, tra l'altro, si legge che il titolo arriverà presto anche sull'App Store di Apple. Ricordiamo, in ogni caso, che per il momento si fa riferimento a una produzione in accesso anticipato.