Tutte le ricompense del Pass della Battaglia di Fortnite Stagione 10

Con la Stagione 10 di Fortnite ha fatto il suo debutto anche il nuovo Pass della Battaglia X, con relative ricompense, ora in vendita a 950 V-Buck. Ma cosa contiene esattamente? Scopriamolo insieme!

"L'arrivo della nuova stagione segna anche il debutto del Pass battaglia Stagione X. Ti aspettano oltre 100 ricompense esclusive pronte per essere sbloccate, ma il costo resta immutato: solo 950 V-buck! Stavolta, otterrai immediatamente i costumi Lord-X e Catalizzatore all'acquisto del Pass battaglia. Salendo di livello, sbloccherai ricompense come picconi doppi, emote, schermate di caricamento, stili per costumi e altro. Raggiungi il livello 100 per sbloccare l'imponente costume Cavaliere Ultima.

Novità di questa stagione: le missioni. Ottieni ricompense completando una serie di obiettivi a tema che ti manderanno all'avventura per tutta l'isola. Infine, avrete la possibilità di regalare il Pass battaglia a un amico! È disponibile per tutte le piattaforme (le tempistiche possono variare a seconda della regione) fino al 15 agosto. Il primo acquisto comprende anche una scatola regalo unica che potrai usare per donare oggetti dal Negozio."

Nelle scorse ore sono trapelate anche le prime skin del Pass Battaglia Stagione 10, in attesa che Epic Games sveli nel dettaglio i costumi previsti per la nuova stagione del Battle Royale, al momento conosciamo infatti solamente gli outfit Catalizzatore e Lord-X.