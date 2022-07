Le ricompense PlayStation Stars 'non sono assolutamente NFT', assicura Sony

Attraverso un post sul PlayStation Blog, Sony ha rivelato l'esistenza del programma fedeltà PlayStation Stars, iniziativa che consentirà ai giocatori di ottenere crediti da usare sul PlayStation Store e ricompense di varia natura.

Tra quest'ultime troviamo in particolare dei "collezionabili digitali", come ad esempio figurine dei personaggi più iconici del mondo PlayStation, che possono essere ottenute dagli utenti portando a termine vari obiettivi collegati al nuovo programma. La natura di questi oggetti potrebbe subito far pensare ad una sorta di NFT prodotto da Sony, tuttavia non sembra essere questo il caso: le ricompense digitali ricevute dai fan, infatti, restano in loro possesso e li possono collezionare per puro divertimento personale, ma nulla di più.

I collezionabili digitali "non sono NFT, assolutamente no", assicura Grace Chen, vice presidente del settore network advertising, loyalty and licensed merchandise, nel corso di un'intervista con il Washington Post, spiegandone il perché: "Non puoi scambiarli o venderli, e non si basano su alcun tipo di tecnologia blockchain". Insomma, Sony non intende per adesso muoversi verso il controverso territorio dei Non Fungible Tokens, che non avranno dunque nulla a che vedere con il programma PlayStation Stars.

Ricordiamo che PlayStation Stars arriverà nel corso del 2022 e sarà aperto ad ogni utente PS5 e PS4 interessato. Intanto Sony ha dato il via anche all'iniziativa The Gamers Galler di PlayStation, tutta incentrata su immagini e fan-art.