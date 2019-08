Le ricompense del Pokemon GO Fest 2019 di Yokohama sono disponibili

A partire da oggi e fino al 20 agosto, gli allenatori di Pokemon GO possono usufruire dei bonus e delle ricompense dell'ultimo evento globale di Yokohama, al seguito del quale è stato possibile catturare Poliwag cromatico.

Come promesso dallo sviluppatore, Niantic Labs ha reso disponibili in Pokemon GO tutte le ricompense promesse per l'ultimo evento globale ospitato a Yokohama. Da oggi e fino alle 22:00 italiane di martedì 20 agosto, gli allenatori potranno godere dei seguenti bonus:

Tripla polvere di stelle per ogni cattura

Tripla polvere di stelle da schiusa per ogni singolo uovo

Un guadagno garantito di 3.000 polvere di stelle per ogni Raid vinto

Ogni Pezzo Stella utilizzato avrà una durata di un'ora

Le ricompense in questione saranno disponibili per tutti gli allenatori di Pokemon GO. Per ottenerle, dunque, vi basterà effettuare il log-in in Pokemon GO e giocare, con la possibilità di accumulare una grande quantità di polvere di stelle catturando i Pokemon, schiudendo le uova e portando a termine i Raid.

Parlando invece dei prossimi eventi in programma per il gioco, ricordiamo che Niantic Labs ha annunciato il community day di settembre, con protagonista Turtwig. Alle 16:00 italiane di sabato 17 agosto, invece, sarà possibile catturare Suicune cromatico affrontando il Raid del celebre cane leggendario.