Ricompense settimanali di Pokemon GO: lamentele per Eevee con la corona di fiori

La nuova ricompensa settimanale di Pokemon GO è in realtà una vecchia conoscenza... Eevee con la corona di fiori. E fino a qui, niente di male, se non fosse che questo Pokemon verrà offerto come ricompensa settimanale fino al primo novembre.

Le ricompense settimanali vengono elargite dopo aver completato tutte le missioni quotidiane e aver ottenuto i sette timbri (uno per ogni giorno della settimana), negli ultimi mesi numerosi Pokemon e relative varianti sono stati offerti come ricompensa, tra questi citiamo Latios e Latias, Groudon e Kyogre.

Eevee con la corona di fiori è la ricompensa della settimana, disponibile anche in variante Shiny/Cromatica. Niantic ha però annunciato che questa ricompensa resterà attiva fino al primo novembre, causando le ire della community di Pokemon GO, con i giocatori che si stanno chiedendo il motivo di questa scelta, che di fatto regalerà Eevee per ben otto settimane.

Non è escluso che gli sviluppatori possano cambiare idea dopo aver letto i feedback della community, al momento non troppo positivi a dire il vero. Si tratta di una scelta difficile da spiegare, considerando che le alternative a Eevee con la coroncina di fiori di certo non mancano. Mantenere la stessa ricompensa per otto settimane è forse eccessivo, non trovate?