Ricompense triple in GTA Online: Guerriglia Motorizzata

Questa settimana in GTA Online, paracadutati dal Cargobob e fai incetta di GTA$ e RP tripli in Guerriglia motorizzata, una feroce lotta per la sopravvivenza in un'area che si restringe periodicamente ed è disseminata di letali giocattolini (da 2 a 4 squadre e fino a 28 giocatori).

Se la tua sete di combattimenti su ruote non si è placata, ottieni GTA$ e RP doppi con altre due modalità: Vendetta su ruote, un frenetico scontro tra auto a colpi di potenziamenti, e Velocità esplosiva (Remix), dove puoi scatenarti con acrobazie e auto come la Vigilante o la Scramjet all'inseguimento di un Trafficante pronto a esplodere. Inoltre, massimizza la produttività del tuo bunker grazie alla ricerca di Traffico d'armi più veloce del 25% e ai GTA$ doppi in tutte le missioni di vendita di Traffico d'armi.

Gioca per sbloccare il cappellino Coil Nero

Dimostra la tua lealtà verso i produttori di armi della Coil's Arms Division con il cappellino Coil nero. Se giochi a GTA Online questa settimana, verrà aggiunto automaticamente ai tuoi copricapi in gioco.

Sconti su veicoli e proprietà

Warstock Cache & Carry ha tutto il necessario per aiutarti a distruggere i nemici, compreso un arsenale di veicoli adatti a tutte le occasioni e scontati del 40% per questa settimana:

HVY Insurgent pick-up custom – 40% di sconto

Ocelot Stromberg – 40% di sconto

HVY APC – 40% di sconto

Nagasaki Street Blazer – 40% di sconto

Rhino – 40% di sconto

Centro Operativo Mobile – 40% di sconto

Moduli e ristrutturazioni per Centro Operativo Mobile – 40% di sconto

Bunker – 30% di sconto

Aggiunte e ristrutturazioni per bunker – 30% di sconto

Hangar – 30% di sconto

Officina aeronautica – 30% di sconto

Corse premium

Questa settimana le gare premium comprendono il canale di scolo di Los Santos, le vertiginose altezze di Mount Chiliad e la pista di Fort Zancudo. Se hai 20.000 GTA$ e il fegato per sfidare altri 7 piloti e aggiudicarti il podio, partecipa usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. Il primo classificato vincerà 100.000 GTA$, mentre il secondo e il terzo riceveranno rispettivamente 30.000 GTA$ e 20.000 GTA$.

4 aprile: A secco (solo per muscle car)

Dal 5 all'8 aprile: Lande selvagge (solo per fuoristrada)

Dal 9 al 10 aprile: L'attacco dei droni (solo per supercar)

Per maggiori informazioni sui bonus di GTA Online, visita la pagina degli Eventi del Social Club.