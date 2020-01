Le ricompense Twitch Prime sono ora disponibili in Destiny 2

Bungie si è alleata con Twitch Prime per consegnare ricompense in-game a tutti i giocatori con un abbonamento Twitch Prime. Una volta attivata la vostra membership visitate questa pagina e linkate il vostro account Bungie.net per iniziare a usufruire dei nuovi gear drop in arrivo semestralmente.

Ciascun drop sarà comprensivo di quattro ricompense, tra cui armi esotiche, spettri, navi, astori, emote e decori delle stagioni precedenti. Il primo drop sarà disponibile dal 28 gennaio al 25 febbraio e includerà SUROS Regime, Coup de Main decoro, involucro spettro esotico Skyline Flipside e nave esotica unsecured/OUTCRY.

Quando un pacchetto Destiny 2 Twitch Prime è disponibile, i giocatori idonei possono rivendicare le ricompense. Una volta fatta richiesta, dovranno seguire un indicatore visuale che li porterà da Amanda Holliday nell’hangar della Torre. Amanda avrà le ricompense nel suo inventario. Se richiederete le ricompense sulla pagina di Twitch Prime entro le 19:00 dell’ultimo giorno del drop, il gear sarà ancora disponibile da Amanda dopo la deadline.