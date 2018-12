Riconoscimento prestigioso per i Fondatori di BioWare: ora membri dell''Ordine del Canada'

Ray Muzyka e Greg Zeschunk, storici co-fondatori di BioWare, Software House che dal 1995 ha contribuito allo sviluppo di IP quali Mass Effect o Dragon Age, hanno recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento in Canada.

I due sviluppatori sono infatti stati nominati membri dell' "Ordine del Canada". Tale riconoscimento è tra i più prestigiosi dello Stato Canadese ed è stato istituito nel 1967, al fine di premiare i cittadini del Paese che si sono maggiormente distinti per il loro contributo alla società. I nuovi membri introdotti quest'anno sono circa cento, e tra questi figurano appunto anche Ray Muzyka e Greg Zeschunk, premiati per "i contributi rivoluzionari all'industria videoludica e in quanto sviluppatori e co-fondatori di uno studio internazionalmente riconosciuto".



Resa nota la notizia, i due sono stati intervistati da CBC News, ai quali hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. In particolare, Zeschunk ha affermato che ricevere questo speciale riconoscimento è stato, per lui, "un onore straordinario". Muzyka ha inoltre voluto sottolineare come il successo di BioWare sia da attribuire anche a tutti coloro che nel tempo vi hanno lavorato e che hanno reso un piacere il lavorare nella Software House.



Una notizia sicuramente positiva per l'intera industria videoludica, e, ovviamente, per BioWare. La Software House, che dal 2008 è parte della famiglia di Electronic Arts, è attualmente al lavoro su Anthem, una nuova IP attesa per il 22 febbraio 2019 su PC, Playstation 4 ed Xbox One.