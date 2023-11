Ricordate Agent di Rockstar? È stato cancellato perché era una distrazione per GTA 5

Ricordate Agent, gioco di Rockstar Games annunciato nel 2009 in esclusiva per PS3?? Se il nome non vi dice niente non preoccupatevi, è più che comprensibile dal momento che non ha mai visto la luce, diventando un vero e proprio gioco fantasma di cui neppure la casa madre ha mai parlato pubblicamente.

Nonostante siano passati quasi tre lustri dalla prima volta che ne abbiamo sentito parlare, continuano ad emergere dei retroscena su quello che evidentemente è stato uno sviluppo travagliato culminato con una cancellazione silenziosa. Stavolta, a gettare nuova luce c'ha pensato Obbe Vermeij, uno sviluppatore che ha lavorato dal 1995 al 2009 come Technical Director per Rockstar North.

Stando a quanto è possibile leggere sul suo blog personale, i guai di Agent sarebbero riconducibili tanto ad uno sviluppo difficoltoso, quanto alla priorità assoluta che GTA 5 rivestiva nei piani di Rockstar Games. "Stavamo davvero lavorando ad Agent, lo abbiamo fatto per più di un anno", ha spiegato Vermeij. "Ricordo di aver lavorato ad un inseguimento su una montagna con gli sci e le armi da fuoco".

Ha poi continuato: "Lo sviluppo di Agent non stava progredendo bene come speravamo. Era inevitabile che ad un certo punto l'intera compagnia avrebbe dovuto dedicarsi al Grand Theft Auto successivo. Abbiamo provato a tagliare delle parti nel tentativo di completare il grosso del progetto prima che arrivasse l'inevitabile chiamata da New York. Abbiamo cancellato un intero livello (se non erro Il Cairo) e forse anche la sezione nello spazio. È diventato presto chiaro che Agent sarebbe stato una distrazione eccessiva per noi e lo abbiamo cancellato. Credo che Rockstar l'abbia trasferito ad un altro dei suoi team, ma non è mai stato completato".



All'epoca, metà Rockstar North stava lavorando ai DLC di Grand Theft Auto 4 e a GTA 5, mentre l'altra metà avrebbe dovuto dedicarsi completamente ad Agent, prima che l'importanza del franchise di punta prendesse definitivamente il sopravvento. Rockstar Games ha scelto di cancellare Agent - pur non confermandolo mai ufficialmente - per dedicarsi anima e corpo a Grand Theft Auto 5. Alla fine i giocatori PlayStation 3 non hanno ricevuto l'esclusiva promessa, ma quattordici anni e 190 milioni di copie dopo è evidente che la storia ha dato ragione a Rockstar Games.