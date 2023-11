Vi ricordate Apple Pippin? La console flop della mela

Apple è diventata una delle compagnia tecnologiche più potenti, ricche ed influenti del pianeta grazie ad alcuni dispositivi di incredibile successo, come iPod, iMac, iPad e soprattutto iPhone, tuttavia la sua storia è anche stata costellata da clamorosi flop.

Ne sono un esempio l'Apple Newton, costoso e malfunzionante palmare del 1993, oppure l'Apple QuickTake del 1994, una delle prime fotocamere digitali della storia che tuttavia poteva immagazzinare solo 8 foto da 0.3 megapixel risultando incompatibile con la maggior parte dei computer dell'epoca. Di esempi ce ne sono diversi, ma quest'oggi vogliamo sbloccarvi il ricordo del più grande fallimento videoludico della mela morsicata, l'Apple Pippin!

Nel 1996 Apple ha provato ad affacciarsi nel mercato dei videogiochi progettando una console basata sul sistema operativo Mac OS. Piuttosto che produrla in prima persona, la casa di Cupertino ha tuttavia preferito concedere la sua tecnologia in licenza alle terze parti. Il più grande partner commerciale è stato Bandai, che nel 1996 ha commercializzato in Giappone il Bandai Pippin ATMARK (64,800 yen, colore bianco e dotato di modem e lettore CD) e negli Stati Uniti il Bandai Pippin @WORLD (che era nero e costava 599 dollari, che oggi equivalgono a 1.100 dollari circa). Katz Media si è invece occupata della commercializzazione della console in Europa e Canada sotto il nome di Katz Media Player 2000, anche se a produrla era comunque Bandai.

A Bandai e Katz Media sono spettate tutte le spese di marketing (che per Bandai sono ammontate a 93 milioni di dollari), dal momento che l'intenzione di Apple non è mai stata quella di distribuirla in prima persona, bensì quella di concedere la tecnologia - un po' come fece negli anni '70 JVC con il formato VHS. Le due aziende non erano neppure autorizzate ad usare termine "computer", poiché Apple non voleva rischiare che potesse essere confuso con il suo Macintosh. Stando alle previsioni dell'epoca, il Pippin avrebbe dovuto vendere nel primo anno 200.000 unità in Giappone e 300.000 unità negli Stati Uniti d'America. Alla fine, ha vendute solamente 42 mila unità, finendo per essere ritirata nel mercato nel giro di appena un anno, ovvero nel 1997, quando Steve Jobs è tornato nella compagnia terminando tutti i progetti alternativi al Macintosh.

Non essendo mai riuscita ad imporsi sul mercato, l'Apple Pippin è finita presto nel dimenticatoio. Tra i giochi simbolo della piattaforma si annovera Super Marathon, un porting di Marathon e Marhaton 2 di Bungie (saga che in futuro tornerà su PS5 e PC), oltre a titoli come Racing Days, Power Rangers Zeo, Gundam 0079: The War for Earth, Mr. Potato HEad Saves Veggie Valley e L-Zone. Nulla di particolarmetne incisivo, insomma.