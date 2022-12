Ricordate Billy Hatcher di SEGA? Il suo creatore vorrebbe realizzare un nuovo gioco

Sebbene siano sinonimo di Sonic The Hedgehog, i giocatori di lunga data potrebbero forse ricordare che nell'ormai lontano 2003 il Sonic Team provò a sperimentare qualcosa di diverso, pubblicando Billy Hatcher and the Giant Egg su GameCube.

L'opera prodotta da SEGA era un Platform piuttosto particolare, che vedeva il protagonista Billy girovagare per gli scenari interagendo con un gran numero di uova sparse attraverso le ambientazioni, sfruttandone le caratteristiche peculiari per fronteggiare i nemici che provavano ad ostacolare il suo cammino. Sebbene non raggiunse grossi consensi di critica all'epoca della sua pubblicazione, la prima e ultima avventura di Billy Hatcher riuscì comunque a raccogliere discreti consensi tra i giocatori, seppur non abbastanza da spingere il colosso nipponico ad investire ulteriormente sull'IP.

Non tutti hanno però dimenticato quel curioso Platform, nemmeno il suo creatore Shun Nakamura che, attraverso Twitter, ha espresso il desiderio di voler realizzare un secondo episodio prima o poi, se solo si presentasse l'occasione. Un pensiero a quanto pare condiviso da molti suoi follower, con il post che ha superato i 7000 like e sorprendendo lo stesso Nakamura, che si è detto molto felice della reazione dei fan.

Un ritorno di Billy Hatcher, tuttavia, appare estremamente improbabile data la limitata popolarità del gioco a livello globale ed il fatto che il primo titolo ha ormai quasi 20 anni sulle spalle. Il personaggio è stato comunque riutilizzato da SEGA all'interno di altre sue produzioni, come ad esempio Sonic Riders Zero Gravity e Sonic & Sega All-Stars Racing.

Nakamura non è comunque l'unico membro della compagnia nipponica in vena di revival: Takashi Iizuka sogna sempre di realizzare Sonic Adventure 3 e così di portare avanti questa specifica ed iconica serie nata su Dreamcast.