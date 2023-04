Vi ricordate di Capcom Town? Arriva il 'coming soon' per il parco a tema digitale

Sogniamo o siam desti? Capcom ha aperto Capcom Town, il parco a tema digitale che rende realtà il sogno dei fan con una serie di iniziative incredibili per gli amanti dei franchise creati e pubblicati da Capcom stessa. L'annuncio del progetto è arrivato in occasione dell'evento tenutosi il 9 marzo di quest'anno e vi sono novità in merito.

Proprio di recente, a distanza di una settimana dai ringraziamenti di Capcom per Resident Evil 4 Remake, il sito teaser di Capcom Town è stato reso attivo. Il parco a tema digitale ideato dalla compagnia è quasi pronto alla sua apertura in pompa magna al pubblico di tutto il mondo, seguendo a ruota le iniziative - dalla portata diversa, ma dello stesso stampo - quali quelle dei parchi a tema di Nintendo.

Attualmente non c'è modo di visionare alcun frutto del lavoro di Capcom portato avanti per il 40° anniversario dell'azienda. Ciò nonostante, dal sito ufficiale sappiamo che Capcom Town è presto in arrivo. La data riportata è quella del 12 giugno 2023, giorno a partire dal quale si presuppone, salvo colpi di scena imprevisti, che il "museo interattivo digitale" diventerà accessibile al pubblico.

Gli sforzi di Capcom sulla realizzazione del sito non sono ancora giunti al termine, ma l'utenza è entusiasta alla sola idea di ripercorrere alcune delle innumerevoli tappe fondamentali di un percorso dalla durata di quarant'anni. Cosa potremo vedere a partire dal 12 giugno? Per adesso non si sa, ma mancano solamente due mesi al fatidico appuntamento, che ormai si trova dietro l'angolo.