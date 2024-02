Ricordate Chi è PK? Anche Paperinik ha il suo gioco, grazie Ubisoft

L'iconico Paperino è stato più volte protagonista in ambito videoludico. Abbiamo ricordato Paperino Operazione Papero, ma Ubisoft non si è certo limitata solo a questo progetto, concentrandosi anche su un celebre alter ego del papero più famoso del mondo, Paperinik.

Il supereroe è infatti al centro di un Action/Adventure a lui interamente dedicato, Chi è PK?, noto anche come PK Out of the Shadows. Ve lo ricordate? Venne pubblicato nel corso del 2002 su PlayStation 2 e Nintendo GameCube, presentandosi con un'impostazione maggiormente rivolta verso l'azione rispetto alle precedenti avventure di Paperino maggiormente incentrato sul Platform puro.

Sviluppato da Ubisoft Montreal ed ispirato alla serie a fumetti italiana PK, Chi è PK? vede il nostro eroe scontrarsi con l'Impero Evroniano intenzionato a conquistare la Terra. Il gioco ci mette davanti a diversi livelli 3D pieni di nemici, trappole ed ostacoli da superare facendo ricorso a diversi gadget a disposizione di Paperinik. Nel mentre bisogna anche trovarli alcuni scienziati intrappolati in ciascun livello e salvarli attraverso sfide a tempo, dando così ulteriore pepe alle sfide proposte dall'avventura.

Nonostante interessanti premesse e il piacere di usare l'apprezzato alter ego di Paperino, Chi è PK? non si è rivelato esattamente un prodotto imperdibile, anzi: all'epoca l'accoglienza della stampa internazionale fu piuttosto negativa, con critiche rivolte soprattutto alla sua mancanza di originalità, al ritmo dell'azione e al level design. Chi è PK? resta dunque un prodotto rivolto esplicitamente ai fan del personaggio, con Ubisoft che non ha realizzato ulteriori giochi della serie dopo questo primo e unico tentativo.

