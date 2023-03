Vi ricordate come finisce Horizon Zero Dawn? Il finale del primo gioco di Aloy

Sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Horizon Zero Dawn ci ha fatto vivere la storia di Aloy, una giovane donna che, dopo aver passato una vita da emarginata, si metterà alla ricerca di risposte sul suo passato e sugli eventi che hanno portato il genere umano a essere soggiogato dalle Macchine.

A circa 6 anni dal lancio ufficiale del gioco (avvenuto il 28 febbraio del 2017), vi ricordate come finisce Horizon Zero Dawn? La fase conclusiva del titolo vede Aloy tornare alla tribù Nora dopo aver scoperto la pericolosità delle Macchine. La ragazza si dirige alla Montagna Sacra, dove scopre di essere un clone di Elisabeth Sobek (la mente dietro il progetto Zero Dawn) e viene indicata come l'unica in grado di poter sconfiggere ADE e le temibili creature robotiche.



Grazie all'aiuto di Sylens, la protagonista entra quindi in possesso del meccanismo di Override definitivo e costruisce un'arma che, con il supporto di tutte le tribù conosciute lungo il percorso, le permetterà di affrontare il nemico alla pari, in una battaglia dai toni pirotecnici da cui la giovane uscirà finalmente vincitrice. Ma la trama riserva ancora altre sorprese.



Mentre Aloy parte alla ricerca della sua madre biologica, la scena si sposta sul misterioso Sylens, che si scopre aver conservato un frammento di ADE su un dispositivo tecnologico. Ed è proprio da qui che si dipaneranno gli eventi di Horizon Forbidden West, secondo capitolo della serie (ecco a tal proposito chi ha venduto di più tra Horizon Zero Dawn e Forbidden West).