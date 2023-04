Vi ricordate come finisce Metal Gear Solid 2?

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è considerato una delle opere più visionarie mai realizzate da Hideo Kojima nel corso della sua carriera. Pubblicato per la prima volta nel 2001, il classico prodotto da Konami si è imposto come uno dei giochi migliori per PS2, anche grazie alla sua narrativa complessa e profonda.

E così, dopo aver ricordato come finisce il primo Metal Gear Solid, facciamo un altro tuffo nel passato della serie parlando dell'epilogo del secondo capitolo, che mette in scena il coinvolgente scontro finale tra Raiden e Solidus Snake sulla cima della Federal Hall di New York. L'Arsenal Gear si è appena schiantato, ed i Patriots contattano un'ultima volta Raiden ordinandogli l'uccisione di Solidus, che minaccia la loro esistenza.

Per tutta la sua missione il protagonista ha creduto di essere in contatto con il Colonnello Campbell e la sua fidanzata Rose, ma in verità ha interagito con due IA volte a dare forma a GW, un'intelligenza artificiale ancora più sofisticata che mantiene in vita i Patriots. E sebbene il virus creato da Emma Emmerich sia effettivamente riuscito a disattivare GW, ci sono ulteriori intelligenze artificiali analoghe che permettono ai Patriots di continuare ad esistere e di avere ancora il totale controllo del genere umano e di ogni flusso d'informazione.

Raiden tuttavia non può sottrarsi alla richiesta dei Patriots: se non eliminerà Solidus, la vera Rose e la figlia di Olga Gurlukovich, entrambe tenute in ostaggio, verranno uccise. Raiden ingaggia dunque un duello con Solidus, suo padre adottivo, riuscendo infine a sconfiggerlo. Il giovane soldato può dunque recarsi per le strade di New York, riunendosi a Solid Snake, pronto a proseguire la sua caccia ai Patriots con l'obiettivo di salvare la figlia di Olga. Raiden vuole seguirlo nella sua missione, ma Snake convince il ragazzo a concentrarsi sulla sua nuova vita, riunendosi a Rose e costruendo assieme a lei il suo futuro e la sua identità, lasciandosi alle spalle il passato. Snake se ne va, lasciando che Raiden e Rose finalmente si riuniscano.

Ma dopo i titoli di coda c'è spazio per altre cruciali rivelazioni. In un dialogo Codec, Otacon conferma a Snake di essere riuscito a decodificare il disco con il virus creato da Emma per eliminare GW, accedendo così alle informazioni ai dati in esso contenuti che dovrebbero rivelare l'identità e la posizione dei 12 membri del Comitato dei Saggi a capo dei Patriots. Con grande stupore di Snake ed Otacon, i due scoprono che tutti i membri sono già morti da almeno 100 anni, chiudendo così Metal Gear Solid 2 con un colpo di scena inaspettato.

Le meraviglie di MGS2 e questo appassionante finale potevano non divenire mai realtà: il lancio di Metal Gear Solid 2 fu a serio rischio in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, come rivelato dallo stesso Kojima.