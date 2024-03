Ricordate come finisce la storia di Grand Theft Auto San Andreas?

È innegabile, Grand Theft Auto San Andreas continua ad essere ancora oggi uno dei capitoli più amati ed apprezzati dai videogiocatori, nonostante dopo di esso la serie Rockstar Games si sia espansa con ulteriori episodi. Sono però trascorsi tanti anni ed è probabile che non ricordiate più nel dettaglio come si è conclusa la storia di Carl Johnson.

A questo proposito, abbiamo deciso di riassumere quelle che sono le fasi conclusive del gioco, così che possiate ricordare perfettamente l'epilogo dell'avventura a base di crimini e violenza ambientata fra le strade di San Andreas.

Nei momenti più avanzati della quest principale di GTA San Andreas, il buon CJ si ritrova a dover collaborare con un agente sotto copertura che, in cambio, permette a suo fratello Sweet di uscire di prigione. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, però, le cose iniziano di nuovo a degenerare: pur essendo stato incriminato per una lunga serie di crimini, l'agente Tenpenny viene rilasciato proprio per l'intervento di Carl, che sotto minaccia viene obbligato ad oscurare tutte le prove che incastrano il suo aguzzino. La scarcerazione del poliziotto fa sì che tra le strade di Los Santos si diffonda il caos, visto che i cittadini perdono del tutto la fiducia nei confronti delle autorità.

Nel bel mezzo delle rivolte cittadine, il protagonista riesce finalmente a scoprire dov'è che si nasconde Big Smoke, l'amico di una vita che l'ha tradito per ottenere fama e denaro. Una volta raggiunta la base operativa del gangster, CJ si fa strada fra i suoi scagnozzi e riesce a far fuori Big Smoke. Chiusa la questione con il vecchio alleato, però, si palesa Tenpenny, che punta una pistola alla tempia di Carl e ruba tutto il denaro che Big Smoke ha messo da parte grazie al traffico di stupefacenti.

Mentre la tensione è altissima, il perfido agente di polizia causa una grossa esplosione per eludere il protagonista e suo fratello, così da scappare dall'edificio e darsi alla fuga a bordo di un camion dei pompieri. Parte così un adrenalitico inseguimento che termina a sfavore del poliziotto corrotto: dopo aver perso il controllo del camion, l'uomo si ribalta proprio nei pressi della casa di Carl Johnson. Ormai ridotto in fin di vita, Tenpenny viene raggiunto da CJ e Sweet, che decidono di non eliminarlo, lasciando che esali l'ultimo respiro a causa delle ferite riportate in seguito all'incidente.

La morte di Tenpenny segna la fine dei problemi di Carl Johnson e delle famiglie di Goove Street, che possono tornare alle loro attività criminali senza impedimenti di alcun tipo. Durante le celebrazioni, CJ decide di andare a farsi una passeggiata, così da consentire ai giocatori di continuare ad esplorare la città anche dopo i titoli di coda.

