Ricordate il controller Sixaxis di PS3? L'antenato del DualShock 3!

Quando PlayStation 3 fece il suo esordio sul mercato, non fu il DualShock 3 ad accompagnare il suo debutto: il primo controller della console Sony fu il Sixaxis, privo della funzione di vibrazione ma con la novità dei sensori di movimento, mai sperimentati dai precedenti pad PlayStation.

All'epoca del debutto di PS3 sul mercato, a cavallo tra il 2006 ed il 2007 in tutto il mondo, i motion controls erano sostanzialmente una novità nel panorama videoludico: la Wii di Nintendo e la larga maggioranza del suo parco titoli era studiata appositamente per sfruttare tale tecnologia, ed anche Sony stessa provò ad implementare il sensore giroscopico con il Sixaxis nel tentativo di dare un tocco di innovazione in più ad alcuni dei suoi giochi di punta.

Tra le altre novità del Sixaxis, il fatto di essere utilizzabile in maniera totalmente wireless (oppure con l'apposito cavo USB da collegare alla PS3, così da ricaricare le batterie interne del controller continuando comunque a giocare) e di presentare i tasti R2 ed L2 analogici, simili adesso a dei grilletti. Ancora, venne aggiunto il tasto "PS" al centro del dispositivo, che alla pressione consentiva di richiamare il menù interno della console o di accenderla e spegnerla anche da remoto.

Diversi i giochi che sfruttavano il sensore giroscopico, come Uncharted Drake's Fortune o Killzone 2, mentre titoli come Lair o Heavely Sword (a tal proposito, ve lo ricordate Heavely Sword per PS3?) ne facevano un uso ancora più massiccio incentrandoci buona parte del loro gameplay. Anche altre produzioni di spessore come Metal Gear Solid 4 Guns of the Patrios e Heavy Rain implementavano le funzionalità del Sixaxis in alcune circostanze, così da dare un tocco di varietà in più al gameplay.

Nonostante le novità apportate, il Sixaxis non ebbe grande riscontro da parte di critica e pubblico: non solo i diversi giochi che supportavano i sensori giroscopici a sei assi progettato da Sony non ne facevano sempre un utilizzo al massimo delle sue potenzialità, ma molti rimasero delusi dall'assenza di vibrazione, caratteristica tanto apprezzata nei precedenti DualShock per console PlayStation. Proprio per questo motivo già nel 2007 in Giappone fece il suo esordio il DualShock 3, arrivato poi in occidente nel corso del 2008: oltre a riproporre tutte le caratteristiche del Sixaxis, reintroduceva anche la vibrazione, ottenendo così maggiori fortune tra i giocatori. Il Sixaxis verrà dunque lentamente sostituito dal DualShock 3, divenendo dunque un ricordo della storia PlayStation.