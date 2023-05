Ricordate Dante's Inferno? La Divina Commedia secondo gli autori di Dead Space

La defunta Visceral Games è ricordata principalmente per aver dato i natali alla serie di Dead Space, iconica serie horror della generazione PS3 e Xbox 360, tuttavia in quegli anni pose la sua firma anche su un particolare Action: Dante's Inferno, reinterpretazione in chiave ludica della Divina Commedia di Dante Alighieri.

L'aver preso l'Inferno dantesco e trasformarlo in un videogioco era già motivo sufficiente per far schizzare alle stelle la curiosità attorno al progetto, senza poi dimenticare la fiducia che il pubblico riponeva nei confronti di Visceral Games dopo il successo riscosso nel 2008 con l'originale Dead Space (sviluppato quando lo studio era ancora noto come EA Redwood Shores, e tornato in vita attraverso l'eccellente Dead Space Remake). Dante's Inferno venne pubblicato nel febbraio del 2010 su PS3 e Xbox 360, sbarcando anche su PSP poche settimane dopo.

I riscontri ottenuti dal gioco all'epoca furono buoni, seppur non eccezionali: l'opera prodotta da EA era infatti vista come un Action dall'impostazione fortemente ispirata a God of War, ma senza tuttavia replicarne l'impatto, il fascino e la qualità audiovisiva. Un confronto che era spontaneo fare a quei tempi, considerato poi che l'attesissimo God of War III sarebbe sbarcato su PS3 soltanto un mese dopo.

Nonostante ciò, Dante's Inferno venne complessivamente apprezzato dal pubblico, non solo per la sua giocabilità immediata ma anche per la rappresentazione piuttosto disturbata dell'opera di Dante: i gironi infernali godevano tutti di una propria specifica caratterizzazione, spesso macabra ed inquietante, ed anche il design delle creature mostruose incontrate durante l'avventura non era da meno, mostrandosi raccapricciante e grottesca. Visceral Games non aveva paura di spingersi oltre, mettendo tra i nemici persino dei bambini demoniaci, presumibilmente le anime di infanti non battezzati.

E per quanto riguarda la narrativa? Per Visceral non fu compito facile creare una storia originale ma al tempo stesso collegata alla Divina Commedia, prendendosi dunque molte "licenze poetiche" che poco avevano a che fare con il capolavoro letterario di riferimento. Ecco dunque che Dante Alighieri viene trasformato in un cavaliere templare che lottò durante la Terza Crociata: ucciso da un soldato arabo durante il prologo, riuscirà a scampare alla Morte sconfiggendola in combattimento, per poi fare ritorno a Firenze per scoprire che la sua amata Beatrice Portinari è morta. Ma l'anima della donna viene presa da Lucifero e trascinata all'Inferno. Dante parte dunque all'inseguimento raggiungendo gli inferi: qui incontrerà l'anima di Virgilio, che gli farà da guida attraverso quella realtà ultraterrena fatta di orrore, atrocità e sofferenza.

Se gli appassionati di letteratura italiana inevitabilmente restano inorriditi da questa "americanizzazione" dell'intramontabile classico di Alighieri, Dante's Inferno riuscì ad ottenere consensi al punto da far sperare prima o poi in un seguito ambientato nel Purgatorio o nel Paradiso. EA e Visceral Games avevano effettivamente intenzione di realizzare un Dante's Inferno 2, ma sebbene per un periodo sembra sia stato effettivamente in sviluppo, il gioco non venne mai annunciato per poi essere cancellato internamente in maniera del tutto silenziosa: le vendite sotto le aspettative del primo gioco sarebbero state la motivazione principale per cui non è mai nata una serie vera e propria, finendo nel dimenticatoio di EA.

Ad oggi Dante's Inferno resta l'unico vero gioco ispirato alla Divina Commedia. E voi lo avevate giocato Dante's Inferno all'epoca? Vi sarebbe piaciuto giocare un seguito? Raccontateci i vostri ricordi!