Vi ricordate di Dino Crisis? Ma quanto era bello il survival horror di Capcom!

Bentornati alla rubrica 'Ve lo Ricordate?', in cui celebriamo i grandi videogiochi che hanno scritto la storia dell'industria dell'intrattenimento digitale. Oggi è il turno di Dino Crisis!

Il folle, ispirato e mai troppo osannato survival horror di Capcom è stato dimenticato troppo in fretta, una vera e propria ingiustizia per una proprietà intellettuale che, invece, avrebbe ancora tanto da dire e offrire sia ai fan di lungo corso che ai neofiti. Con il nostalgico ricordo di Dino Crisis ancora vivo nei tanti appassionati di videogiochi cresciuti a pane e PS1, il possibili ritorno della serie ideata da Shinji Mikami verrebbe visto come un evento epocale che, forse anche per questo, potrebbe non concretizzarsi mai.

I passi da gigante compiuti dalla tecnologia videoludica (e non solo) negli anni trascorsi dall'ultima iterazione dell'IP di Capcom potrebbero favorire l'adozione di gameplay ancora più terrorizzante e immersivo, specie per quanto concerne le animazioni e l'intelligenza artificiale dei dinosauri, la distruttibilità ambientale e tutte le attività che concorrono a plasmare l'esperienza survival. D'altronde, chi non troverebbe decisamente più spaventoso un gioco horror dove non si viene inseguiti da una folla di zombie assetati di sangue ma da un branco di dinosauri famelici dotati di sensi 'affilati' come le loro zanne?

Per un ulteriore tuffo nel passato, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale in ricordo di Dino Crisis, dove potete trovare tantissimi altri aneddoti e spunti di riflessione sul survival horror coi dinosauri di Capcom.