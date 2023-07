Ricordate Duck Hunt per NES? A caccia di anatre con un cane odioso!

Non solo Super Mario Bros. e The Legend of Zelda: tra i più iconici e popolari giochi Nintendo pubblicati sul leggendario NES c'era anche uno shooter di stampo arcade atipico che ha fatto la storia della sua console di appartenenza. Ve lo ricordate il mitico Duck Hunt?

Pubblicato in Giappone nel 1984, Duck Hunt sarà uno dei giochi di lancio per NES al momento del suo esordio in occidente, avvenuto negli Stati Uniti nel 1985 ed in Europa nel 1987. L'opera diretta da Shigeru Miyamoto aveva tutte ciò che serviva per sfondare, a parte da un concept di gioco semplicissimo ed immediato: giocato da una prospettiva in prima persona ed incentrato su una singola schermata, l'obiettivo è colpire ogni anatra che compare su schermo prima che scappi via, così da totalizzare grandi punteggi ed avanzare agli stage successivi sempre più complessi, con un maggior numero di uccelli sempre più rapidi e difficili da colpire.

Il tratto peculiare di Duck Hunt stava nel suo sistema di controllo interamente incentrato sulla NES Zapper, un controller a forma di pistola giocattolo da indirizzare verso lo schermo per abbattere ogni anatra del livello in corso. Il titolo Nintendo si dimostrò dunque da subito uno dei più originali del parco titoli NES, e nonostante la ripetitività alla base del suo gameplay riusciva a dimostrarsi così divertente da farsi giocare e rigiocare con piacere, anche solo per ammazzare 5 minuti di tempo.

A rendere ancora più iconico il gioco ci ha pensato lui, il cagnolino marrone che accompagna il giocatore nella sua caccia. L'animane è solito recuperare tutte le anatre colpite, tuttavia qualora l'utente non dovesse riuscire ad eliminare il numero di volatili richiesti per proseguire oltre, facendone scappare troppi esemplari, il cane riderà in faccia al suo "padrone" schernendolo per le sue abilità non proprio eccezionali. Questa caratteristica contribuì a rendere l'animale uno dei personaggi più odiati dell'epoca, contribuendo però a consolidare ancora di più il mito di Duck Hunt.

Il gioco non avrà mai seguiti, ma la sua fama sarà così grande da renderlo comunque un'opera intramontabile ed ancora oggi ricordata dagli appassionati della Grande N. Negli anni più recenti, il cane e l'anatra verranno aggiunti come personaggi giocabili nel roster di Super Smash Bros. for WiiU and 3DS e successivamente anche in Super Smash Bros. Ultimate, sotto il nome di Duo Duck Hunt, ad ulteriore prova di quanto grande è stata la popolarità raggiunta dal classico per NES e dai suoi personaggi.