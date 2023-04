Ricordate Eternal Darkness? Il director ne amerebbe una remastered

Pubblicato nel 2002 su GameCube, Eternal Darkness è divenuto un survival horror di culto, capace di conquistare critica e pubblico con la sua giocabilità e le coinvolgenti atmosfere. L'opera della defunta Silicon Knights tuttavia non è mai stata riproposta su altre piattaforme, e non ha mai goduto di una remastered.

Ma c'è chi ancora oggi spera in una riedizione sulle attuali piattaforme che permette di far riscoprire l'iconico horror al pubblico odierno. Tra questi c'è anche Denis Dyack, director dell'opera originale per GameCube. Dyack ha espresso il suo pensiero nel corso del suo intervento sul canale Youtube Kiwi Talkz, dove la questione è stata tratta nel corso della chiacchierata.

Alla domanda se a Dyack piacerebbe vedere una riedizione di Eternal Darkness sul modello di quanto fatto da Nintendo con Metroid Prime Remastered, il game designer si è detto favorevole all'idea aggiungendo che ancora oggi gli viene spesso chiesto se l'IP farà mai il suo ritorno e dunque si dice sicuro del fatto che una simile operazione nostalgia incontrerebbe i favori dei giocatori. "Chissà, magari succederà un giorno", afferma Dyack sulla questione. L'autore ha poi spiegato i motivi per cui Eternal Darkness riscosse grandi consensi all'epoca della sua uscita: "Ci ispiravamo a Lovecraft prima ancora che diventasse di moda".

Mai dire mai secondo Dyack, sebbene per il momento le probabilità di un ritorno del gioco siano molto basse. In passato Nightdive Studios ha proposto Eternal Darkness Remaster a Nintendo, ma l'idea non ha convinto la casa di Kyoto. Nel 2020 Nintendo ha rinnovato il marchio Eternal Darkness, ma ciò non ha comportato il ritorno dell'IP in nessun modo.