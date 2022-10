Ricordate Fable Legends? Pare sia stato Phil Harrison a volerlo rendere Live Service

Ricordate Fable Legends, il gioco cooperativo online free-to-play che non ha mai visto la luce e ha di fatto sancito la fine dei Lionhead Studios di Peter Molyneux? Ebbene, a otto anni dalla cancellazione del gioco è emerso un nuovo retroscena.

Nell'ultima puntata di The Xbox Two, podcast a tinte verdi condotto da Rand al Thor 19 e Jez Corden di Windows Central, quest'ultimo ha riferito che sarebbe stato Phil Harrison a voler rendere Fable Legends un gioco live service, una formula piuttosto differente da quella offerta dagli altri episodi della serie. Sì, stiamo parlando dello stesso Phil Harrison che ha trascorso in Sony gli anni dal 1992 al 2008 e che adesso sta avendo a che fare con l'inesorabile morte di Google Stadia.

Fable Legends è stato annunciato per Xbox One e PC Windows 10 nell'agosto del 2013, ma il suo sviluppo è cominciato nell'estate del 2012, pochi mesi dopo l'arrivo di Harrison nell'Interactive Entertainment Team di Xbox, avvenuto a marzo di quello stesso anno. La lavorazione del gioco, finanziata con la cifra di ben 75 milioni di dollari, non ha purtroppo mai ingranato. Nelle intenzioni dei suoi creatori avrebbe dovuto avere un ciclo vitale di almeno 5-10 anni, ma dopo diversi posticipi e una Closed Beta di scarso successo, è stato definitivamente cancellato nel 2016, sancendo inoltre la chiusura definitiva di Lionhead Studios.

L'IP di Fable, dal canto suo, si sta preparando per tornare con un nuovo capitolo sviluppato da Playground Games, gli stessi della serie Forza Horizon. Annunciato nel luglio del 2020, non si è purtroppo ancora mostrato in un video di gameplay.