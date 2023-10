Ricordate Futurama? Primo gioco basato sulla serie TV di Matt Groening, ma la qualità...

Nel corso del tempo abbiamo visto decine di giochi ispirati ai Simpson (vi ricordate di The Simpsons Hit & Run, a proposito?), tuttavia la celebre famiglia americana gialla non è stata l'unica creatura di Matt Groening a sbarcare nel mondo videoludico: anche Futurama ha infatti compiuto lo stesso percorso.

Il primo videogioco basato sull'amata serie tv d'animazione risale al 2003: nell'agosto di quell'anno, grazie agli sforzi di Unique Develompent Studios, su PlayStation 2 e Xbox è arrivato il videogioco omonimo, pronto a farci rivivere pad alla mano le esilaranti storie e le atmosfere galattiche che hanno fatto il successo dell'opera televisiva. Nei panni di Fry, Leela, Bender ed il dottor Zoidberg, i giocatori affrontano un'avventura che mescola tra loro diverse meccaniche, dimostrandosi dunque sulla carta piuttosto variegata e dal ritmo sostenuto.

I livelli incentrati su Fry, ad esempio, hanno un'impostazione più orientata verso meccaniche sparatutto, laddove con Bender si affrontano stage dalla spiccata componente Platform. Giocando con Leela, invece, la sfida assume maggiormente lo stile di un Picchiaduro a Scorrimento tutto basato sul combattimento corpo a corpo. Zoidberg è invece giocabile soltanto in un livello, una sorta di minigioco che vede il dottore cavalcare una piccola, stramba creatura aliena.

Nonostante il tentativo di rendere quanto più ricca e variegata la giocabilità, Futurama non ottenne grandi consensi dalla critica: su Metacritic la versione PS2 ha raggiunto una media di 59, mentre quella Xbox non è andata oltre il 58. A penalizzarlo è stato in particolare il sistema di controllo, considerato poco efficiente, impedendo così al gameplay di esprimere al meglio il suo potenziale. Nonostante tutto, le atmosfere molto vicine alla serie tv rendono Futurama meritevole almeno di una prova, in particolare dai fan più appassionati dell'opera di Groening.

Per finire, restando sempre in tema, ecco 6 giochi su licenza bellissimi ed assolutamente da non perdere. Futurama purtroppo non rientra tra questi.