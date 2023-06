Ricordate Gex? Dagli autori di Tomb Raider un geco malato di TV!

Ridurre il portfolio di IP di Crystal Dynamics ai soli Tomb Raider e Legacy of Kain sarebbe piuttosto riduttivo: lo studio californiano ha sfornato diversi Platform intriganti nel corso del tempo e, oltre la serie di Pandemonium ha ottenuto grandi consensi con un altro apprezzato brand, quello di Gex.

Sebbene la serie abbia avuto successo principalmente su PlayStation, le avventure del geco antropomorfo malato di televisione sono arrivate su più piattaforme a cavallo tra il 1995 ed il 1999. Anzi, ad essere del tutto precisi, l'originale Gex fece il suo esordio sul 3DO, piattaforma che non ebbe grande riscontro commerciale. Nonostante la sua limitata diffusione, però, proprio Gex si rivelò il suo gioco di maggior successo, piazzando la bellezza di un milione di copie in questa versione, prima di raggiungere maggior fama sulla console Sony e su SEGA Saturn.

Il primo episodio era il più tipico dei Platform 2D che vede l'omonimo protagonista venir risucchiato all'interno della "media dimension": ha qui inizio un'avventura che lo porterà ad affrontare 24 livelli differenti con lo scopo di sconfiggere il malvagio Rez, tiranno di quella dimensione alternative che vuole fare di Gex la mascotte del suo network. La grande qualità dei livelli, il carisma del protagonista ed un accattivante stile audiovisivo hanno decretato il successo dell'opera targata Crystal Dynamics, che ben presto si espanderà con un seguito.

Gex Enter The Gecko si presenterà ben diverso dal predecessore, abbracciando le meccaniche da Platform 3D tanto in voga alla fine degli anni '90 dopo l'enorme successo di Super Mario 64. Cambia la forma ma non la sostanza: anche il secondo gioco conquista critica e pubblico, con i giocatori che si appassionano alla nuova avventura del simpatico geco, che deve ancora una volta respingere la minaccia di un Rez ancora vivo e pronto a far nuovamente danni. Il secondo episodio di Gex segna anche l'esordio del brand su piattaforme Nintendo: noto come Gex 64 su Nintendo 64, questa versione si presentò con contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione PlayStation, come ad esempio uno stage subacqueo ispirato al Titanic.

La trilogia si conclude con Gex 3 Deep Cover Gecko nel 1999: la sua amante, l'agente Xtra, è scomparsa, rapita dal recidivo Rez; il nostro eroe parte dunque al salvataggio, preparandosi all'ennesimo scontro con la sua nemesi. Rimasto molto simile nelle meccaniche e nella struttura dei livelli al precedente episodio, Gex 3 non riuscirà però a replicarne lo stesso fascino e qualità, con un'accoglienza più tiepida da parte di critica e giocatori rispetto a quanto accaduto con il resto della serie, sia su PlayStation che su N64. Di fatto si tratta della fine per il franchise: nessun nuovo gioco verrà mai sviluppato, e l'eroico geco finirà dentro l'album dei ricordi.

Nel 2022 si erano diffuse voci sul possibile ritorno di Gex, tuttavia nulla si è poi concretizzato e ad oggi appare molto improbabile che un nuovo progetto possa divenire realtà. Non restano che i ricordi: condividete con noi i vostri e diteci qual era il vostro episodio preferito!