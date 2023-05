Ricordate Haze? Doveva essere l'Halo killer per PS3, ma non è andata proprio così

Nel corso degli anni le console PlayStation hanno provato in più occasioni ad offrire una valida alternativa all'iconico Halo di Xbox. La serie di Killzone ne è l'esempio più famoso, ma su PS3 c'era un altro gioco inizialmente destinato a rivestire un tale ruolo: Haze.

Mostrato per la prima volta all'E3 2006, Haze aveva tutte le carte in regola per sfondare: del resto dietro lo sviluppo del promettente FPS c'era un certo Free Radical Design, team inglese composto da ex veterani di Rare con esperienze su grandi classici del genere quali GoldenEye 007 e Perfect Dark, che in seguito diedero i natali ad una serie di culto come TimeSplitters. Il tutto senza dimenticare Ubisoft nel ruolo di produttore, che nel 2007 prese la decisione di rendere Haze esclusiva totale per PS3, nonostante inizialmente fossero previste anche versioni per PC e Xbox 360.

E va detto che ogni nuova presentazione ed ogni anteprima lasciano intravedere un progetto molto intrigante, non solo in termini di gameplay ma anche di scenario e premesse narrative, in cui in un futuro distopico i soldati combattono consumando il Nettare, una droga capace di potenziare la loro intelligenza e le abilità belliche, ma scatenando anche effetti collaterali allucinogeni che li portano a perdere contatto con la realtà.

Tuttavia, problemi nello sviluppo del gioco emersero piuttosto velocemente, con continui posticipi rispetto ai piani stabiliti. Inizialmente previsto per l'estate 2007, l'opera venne spostata alla fine dell'anno, ma nemmeno tale finestra di lancio venne rispettata, con un ulteriore rinvio addirittura al maggio del 2008. E quando Haze fece finalmente il suo esordio su PS3, tutte le premesse crollarono rovinosamente. Haze si rivelò l'opposto di quanto immaginato e sperato: meccaniche di gioco poco efficienti e una struttura della campagna priva di creatività si mescolarono ad una storia dimenticabile, un'IA nemica molto sottotono ed un comparto tecnico molto meno impressionante rispetto alle aspettative. Ciliegina sulla torta, una campagna dalla durata piuttosto esigua (7 ore scarse) ed un fattore rigiocabilità nullo. E così, da presunto Halo-Killer si passò ad uno dei giochi più deludenti della storia PS3 (ma almeno non al punto da diventare uno dei giochi più brutti di sempre per PS3).

L'impatto negativo avuto da Haze ha avuto inoltre grosse ripercussioni su Free Radical Design, che alla fine del 2008 andò in bancarotta. Il team venne acquistato da Crytek divenendo Crytek UK, per poi chiudere definitivamente i battenti nel 2014. Nel 2021 Free Radical Design è tornato in vita, mettendosi al lavoro su un nuovo TimeSplitters tuttavia ancora adesso completamente avvolto nel mistero.