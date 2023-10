Ricordate Hogs of War? Il classico PS1 pronto a rivivere grazie alla Remastered

Tra le numerose gemme nascoste per PS1 è impossibile non citare Hogs of War, esilarante strategico a turni a sfondo bellico con protagonisti maiali armati fino ai denti. Ebbene, il classico della prima PlayStation pubblicato nel 2000 si prepara a tornare in scena.

Hogs of War Lardcore è infatti in sviluppo per PlayStation 5 e PS4 grazie agli sforzi di Urbanscan e di un team guidato da Ian Stweart, in passato CEO di Infogrames Sheffield House, lo studio dietro la creazione dell'opera originale. E sebbene i lavori stiano procedendo regolarmente, per aiutarsi con i finanziamenti Urbanscan si prepara ad avviare una campagna Kickstarter volta a raccogliere i fondi necessari per portare a termine i lavori sul progetto: il minimo necessario è fissato sulle 150.000 sterline, da raccogliere in un periodo compreso tra il 17 ottobre 2023 ed il successivo 16 novembre.

E tra gli obiettivi della campagna uno in particolare attira l'attenzione: un porting PC di Hogs of War Lardcore, che potrebbe far gola a molti fan di vecchia data considerato che la versione Steam attualmente disponibile di Hogs of War non ha raccolto grandi consensi a causa di alcuni problemi tecnici. Tra gli altri obiettivi si cita inoltre la creazione di nuove modalità di gioco ed il supporto all'online.

Questa potrebbe dunque essere l'occasione d'oro per mettere le mani sopra una versione aggiornata del celebre classico del 2000: lo finanzierete su Kickstarter?