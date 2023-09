Ricordate il primo livello di Super Mario Bros? La storia dei videogiochi!

Mentre i fan attendono con impazienza l'arrivo di Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch, il modo migliore per ingannare l'attesa è tornare dove tutto ha avuto inizio, al leggendario Super Mario Bros. originale pubblicato su NES nell'ormai lontanissimo 1985.

E' proprio in quell'anno che i giocatori giapponesi ed americani (gli europei dovranno aspettare fino al 1987) della prima, grande avventura 2D di Super Mario, destinata a cambiare per sempre la storia dei videogiochi con la sua giocabilità, il suo stile e le sue idee. Ed ancora oggi, quando si pensa a Super Mario Bros. è praticamente impossibile non immaginare automaticamente anche il suo primissimo livello, lo storico World 1-1 da cui prende il via la nostra avventura.

Accolti dalla prima schermata e dalla intramontabile main theme di Super Mario, bastano soltanto pochi passi per imbattersi nel primo Goomba e nella prima piattaforma, con la possibilità di trovare il Super Fungo che renderà Mario più grande. Il resto è un concentrato di pura giocabilità e coinvolgimento che riesce ad incollare allo schermo i giocatori in una manciata di secondi, tra Fiori di Fuoco, trappole da evitare ed i primi Koopa Troopa, con tanto di guscio da calciare all'indirizzo degli altri nemici per farli fuori in un attimo.

E per gli amanti delle speedrun è impossibile non dimenticare il quarto tubo, che ci trasporta nel sottosuolo con la possibilità di fare incetta di monete. E per chiudere in bellezza, la bandierina da tirare giù, completando così il livello tra i fuochi d'artificio. Questo è soltanto l'inizio di una delle più grandi avventure mai create da Nintendo, destinata a rivoluzionare per sempre il mondo videoludico.

Per finire, ecco quali sono i giochi più belli e più brutti di Super Mario, tutti da scoprire o riscoprire.