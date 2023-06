Ricordate Lost Planet? L'avventura tra i ghiacci dimenticata da Capcom

Sono tanti i brand Capcom un tempo popolari ma ormai da anni messi in disparte (vi ricordate di Onimusha, ad esempio?), e questo nonostante nelle loro epoche furono in grado di farsi apprezzare da critica e pubblico. Lost Planet è una di queste serie dimenticate.

In verità la trilogia di Lost Planet non riscosse grandi consensi di critica, tuttavia la sua caratterizzazione, il gameplay e le atmosfere generali fecero in modo che il franchise ottenesse un certo seguito tra gli appassionati. In particolare fu il primo episodio, Lost Planet Extreme Condition, a suscitare il maggior interesse. Pubblicato in tutto il mondo tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 come esclusiva Xbox 360, l'originale Lost Planet introdusse i giocatori agli scenari del pianeta E.D.N III, al centro di un'era glaciale che tuttavia non ha impedito agli umani di provare a colonizzarlo, portandoli a scontrarsi con le creature ostili che popolano la superficie di quel mondo.

Impostato come un Third-Person Shooter, Lost Planet alternava i classici combattimenti con armi da fuoco all'esplorazione a bordo dei Vital Suits, mech corazzati equipaggiati con mitragliatori e lanciarazzi indispensabili non solo per combattere le ostilità più pericolose di E.D.N III ma anche per sopravvivere al suo clima rigidissimo. Il rischio di assideramento era infatti sempre dietro l'angolo per il protagonista Wayne Holden, che doveva dunque sfruttare ogni risorsa di calore disponibile per recuperare le forze. Lost Planet Extreme Condition si rivelò un'avventura intrigante e con diversi spunti interessanti, nonostante alcune sbavature di gameplay. Nel 2008 il gioco verrà convertito su PlayStation 3, per poi sbarcare anche su PC tramite la Colonies Edition.

Con Lost Planet 2, pubblicato nel 2010, Capcom stravolgerà le carte in tavola: pur riprendendo buona parte delle meccaniche del predecessore, il secondo capitolo punterà in maniera molto più massiccia sul multiplayer cooperativo, modalità che permette al gioco di esprimere al massimo il suo potenziale. Pur essendo comunque giocabile in single player, Lost Planet 2 era studiato per funzionare al meglio in co-op, e venne inoltre messa maggiormente in disparte la componente narrativa che rivestiva invece un ruolo più centrale nel primo gioco.

Dopo l'arrivo di uno spin-off per Nintendo 3DS intitolato EX Troopers e pubblicato unicamente in Giappone, la serie si chiuderà con Lost Planet 3 nel 2013: il terzo episodio attua un ritorno alle origini rimettendo il focus sulla narrativa, l'esplorazione ed il senso di avventura, ma non riuscirà ad ottenere grandi consensi. A differenza dei giochi precedenti, tutti sviluppati internamente da Capcom, Lost Planet 3 venne affidato a Spark Unlimited, studio californiano dal dubbio curriculum (qualche anno prima aveva realizzato Legendary e Turning Point Fall of Liberty, entrambi stroncati da critica e pubblico) che, nonostante gli sforzi, non riuscirà a far evolvere la formula ludica della serie. Con un gameplay poco originale e presto ripetitivo, un level design poco ispirato ed una storia (ambientata anni prima delle vicende di Extreme Condition) che non conquista del tutto, Lost Planet 3 decreta la fine della serie, con Capcom che metterà in disparte l'IP per non riprenderla più.

Ad oggi appare davvero difficile il ritorno del brand considerato il silenzio che lo accompagna da ormai un decennio. Ora diteci la vostra: che ricordi avete di Lost Planet? E qual era il vostro episodio preferito?