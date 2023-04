Ricordate Manta? La Tech Demo di PlayStation lasciava tutti a bocca aperta!

In un'epoca in cui i giocatori erano abituati alle cartucce e ai videogiochi in due dimensioni, ci ha pensato PlayStation a stravolgere tutti i canoni riuscendo laddove gli altri (come 3DO e CD-I) avevano fallito. Con i suoi CD e l'avanzata grafica 3D, ha lasciato tutti a bocca s palancata dando il via ad un successo planetario che perdura ancora oggi.

Tra gli elementi che hanno definito la prima generazione di PlayStation figurano senza ombra di dubbio le demo. Quando le connessioni a banda larga erano ancora fantascienza, Sony distribuiva al grande pubblico dei dischi ricchi di contenuti giocabili, filmati e dimostrazioni tecniche che servivano a mettere in risalto le potenzialità della sua console. Oltre all'iconica T-Rex Demo, anche la Manta Demo occupa uno spazio speciale nel cuore e nei ricordi dei videogiocatori degli anni '90. Siete abbastanza grandi da ricordarla?

Questa particolare Tech Demo ha fatto la sua prima apparizione nel 1994 durante la presentazione alla stampa di PlayStation. L'anno successivo è stata inclusa nel PlayStation Developer's Demo Disc, anche conosciuto come "Black Ice CD", un disco bonus che i giocatori statunitensi potevano ricevere in regalo preordinando la console prima del suo lancio ufficiale, che oltreoceano era previsto per il 9 settembre 1995. Prima del debutto di PlayStation, questo disco poteva essere inserito in un comune lettore CD per ascoltare delle tracce musicali di artisti Sony come i Korn, ma una volta nella console rivelava anche diverse versioni dimostrative, incluse appunto la Manta Demo. Questa è poi finita anche nel leggendario Demo Disc 1, che poteva essere trovato in tutte le confezioni di PlayStation, anche quelle europee, nel 1996 e 1997.

Oggi, nell'era del ray tracing, appare alquanto antiquata, ma conserva tutto il suo immortale fascino. Dopo aver lanciato la demo, i giocatori potevano godersi un suggestivo accompagnamento musicale e una manta nuotare nell'oceano circondata da una miriade di pesci, per poi stupirsi alla scoperta di poter ruotare la telecamera a piacimento. (Ri)scopritela assieme a noi guardando il filmato in apertura di notizia e raccontateci nei commenti i vostri ricordi più belli relativi alla prima, storica generazione di PlayStation.