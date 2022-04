Vi ricordate Mercenaries? Indietro nel tempo con il caos open world della serie EA

Dopo avervi accompagnati alla (ri)scoperta della storia di Beyond Good & Evil, vi invitiamo ancora una volta a seguirci in un interessante viaggio nel passato del medium videoludico.

Questa volta, dai lidi del mondo Ubisoft, ci spostiamo in direzione dei team produttivi di casa Electronic Arts, per rispolverare una saga risalente ai primi anni Duemila. Nata su PlayStation 2 e sulla prima Xbox, l'IP di Mercenaries ha avuto i propri natali presso la sede di Pandemic Studios, software house fondata nell'ormai lontano 1998, ma smantellata già nel 2009.

Sulla scia del già affermato Grand Theft Auto, l'azione chiassosa proposta da Mercenari: Pagati portava i videogiocatori nel futuro del 2009, gettando gli appassionati nel mezzo di un immaginario nuovo conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud. Con un'accoglienza contrastata che divise non poco critica e pubblico, Mercenari: Pagati riuscì a conquistarsi il diritto ad un nuovo capitolo. Nel 2008, approdava così sulla scena Mercenari 2: Inferno di Fuoco, che tuttavia non riuscì ad essere poi seguito dal programmato Mercenari 3.



Per riscoprire la storia di questa saga dalle atmosfere caotiche e dalla struttura open world, non vi resta che dedicarvi alla visione del nostro video dedicato: lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye! Avevate giocato a Mercenari o a Mercenari 2?