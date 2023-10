Vi ricordate la prima volta che siete morti in Dark Souls?

Con Demon's Souls nel 2009 FromSoftware diede vita ad un nuovo modo di intendere gli Action/RPG, sdoganato poi in maniera definitiva due anni dopo con il successo dell'intramontabile Dark Souls. Da quel momento milioni di giocatori si sono appassionati a questo tipo di gioco. E si sono abituati a morire, morire e morire ancora.

I Dark Souls (non perdetevi la classifica dei Dark Souls), così come tutti i giochi affini compresi titoli iconici come Bloodborne ed Elden Ring, sono noti soprattutto per la loro difficoltà sopra la media che potrebbero non renderli alla portata di tutti, e dove spesso il più piccolo degli errori si paga a carissimo prezzo. Non è un caso che la schermata "You Died" sia divenuta così celebre, da anni al centro di meme tra la community di appassionati che ironizzano sulle loro continue sconfitte, spesso però il preludio a grandi, soddisfacenti successi quando si riesce finalmente a buttare giù quel boss che di morire proprio non voleva saperne.

Ma siccome ci siamo passati tutti quanti, la domanda sorge inevitabile: vi ricordate la prima volta che siete morti giocando a Dark Souls? Magari siete partiti con il classico del 2011, pronti a godervi un grande RPG d'azione, salvo poi essere duramente bastonati già dai primissimi boss del gioco (ecco a tal proposito quali sono i 5 migliori boss della serie Dark Souls), se non addirittura dai primi nemici che si incontrano lungo il proprio cammino, aggressivi e pronti ad attaccarvi in massa senza pietà. Oppure siete rimasti vittime di una trappola o avete calcolato male un salto cadendo nel vuoto. Le ipotesi sono letteralmente infinite con i giochi targati FromSoftware!

Ed il discorso è universale, vale per il primo Souls a cui vi siete approcciati durante la vostra carriera videoudica: magari eravate proprio lì pad alla mano quando Demon's Souls debuttava su PS3, oppure avete scoperto il genere soltanto con Dark Souls III oppure con i brand di Bloodborne ed Elden Ring. Alla fine la sostanza non cambia, la scritta "Sei Morto" vi è apparsa davanti gli occhi, destinata a divenire ricorrente per le decine di ore a venire della vostra avventura.

Sotto allora con i ricordi: raccontateci come è stata la vostra esperienza quando siete morti per la prima volta in Dark Souls!