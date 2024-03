Ricordate No One Lives Forever? Nightdive Studios sogna la Remastered

Tra i vari FPS dei primi anni 2000, The Operative No One Lives Forever (spesso abbrevviato in NOLF) ottenne ampi consensi di critica e pubblico al momento della sua uscita su PC, rimasti colpiti dal suo gameplay mescolato con meccaniche stealth e considerandolo tra i migliori del suo genere all'epoca.

Creato da Monolith Productions (lo stesso studio dietro al videogioco di Wonder Woman attualmente in sviluppo), No One Lives Forever approdò anche su PlayStation 2 attraverso un porting tuttavia meno impressionante rispetto alla versione originale. Ha goduto anche di un seguito, No One Lives Forever 2 A Spy in H.A.R.M.'s Way nel 2002, e di uno spin-off, Contract J.A.C.K. nel 2003, ma Monolith ha poi abbandonato la serie senza mai più realizzarne nuovi episodi. NOLF è rimasto tuttavia nel cuore di molti giocatori e, a quanto pare, anche in quelli di Nightdive Studios che vorrebbe realizzare una Remastered del primo gioco.

Attraverso un post su Twitter/X Stephen Kick, il CEO della compagnia, ha chiesto a Warner Bros. Games, detentore dei diritti su NOLF, la possibilità di riportare in scena il capitolo originale attraverso un'edizione rimasterizzata. Già in passato Kick aveva fatto la stessa identica richiesta via Twitter a Disney, chiedendole di poter realizzare la Remaster di Star Wars Dark Forces poi divenuta realtà il 28 febbraio 2024.

La speranza del CEO è dunque quella di riuscire a convincere WB Games della bontà dell'idea, permettendo così ai giocatori odierni di riscoprire un FPS di culto che tanto furore fece al momento del suo originale esordio su PC. WB Games darà il via libera? Ai posteri l'ardua sentenza.

