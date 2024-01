Ricordate Overboard per PS1? Avventure, pirati e tanto divertimento

Torniamo a parlare di piccole gemme nascoste dell'enorme softeca della prima PlayStation. Vi abbiamo ricordato il particolare ed affascinante Kurushi per PS1, ma la console grigia di Sony ha offerto tanti altri titoli inconsueti: uno di questi è Overboard.

Sviluppato da Psygnosis, la stessa compagnia dietro classici come Wipeout, Lemmings e Shadow of the Beast giusto per fare qualche nome illustre, e noto anche come Shipwreckers negli Stati Uniti, Overboard era un'avventura navale a tema piratesco con visuale dall'alto. Dalle atmosfere leggere e dallo stile adatto ai giocatori di tutte le età, si prendeva il controllo della nostra nave e si partiva all'esplorazione dei mari alla ricerca di tesori preziosi ed ingaggiando battaglie navali contro chiunque provasse ad ostacolare il nostro viaggio. Il tutto evitando anche trappole e insidie varie lungo il cammino, per un gioco dal ritmo piuttosto sostenuto e dove l'azione non mancava di certo.

Sebbene la stampa internazionale dell'epoca non rimase troppo colpita dall'opera di Psygnosis, Overboard venne comunque elogiato per la sua originalità e spensieratezza che lo rendevano a suo modo un gioco intrigante con cui intrattenersi tra un titolo di punta e l'altro. Lo avete giocato oppure lo possedete ancora nella vostra collezione?

In conclusione, vi ricordiamo anche belle schermate di caricamento: Galaga giocabile in Tekken per PS1 era senza dubbio uno degli extra più graditi di quei tempi per i giocatori più nostalgici.