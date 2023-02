Ricordate il pad motosega di Resident Evil 4? Capcom voleva farne uno per il Remake

All'epoca dell'uscita dell'originale Resident Evil 4 nel 2005, Capcom produsse un controller speciale a forma di motosega per accompagnare il lancio del gioco. Due versioni di questo pad vennero realizzate: uno per GameCube, ed uno per la conversione PS2 dell'iconico survival horror.

Ispirato al Dr. Salvador, uno dei più iconici e temuti nemici di Resident Evil 4 che usava proprio una motosega come arma, il controller divenne ben presto un oggetto di culto tra i collezionisti ed appassionati della serie, e sembra che Capcom avesse in mente la produzione di un progetto simile anche per Resident Evil 4 Remake. A rivelarlo sono stati il co-director Yasuhiro Anpo ed il producer Yoshiaki Hirabayashi ai microfoni di Game Informer.

Alla domanda se la compagnia nipponica avesse pensato di creare un controller speciale anche per questa nuova occasione, i due autori hanno confessato che c'erano state discussioni in merito ma poi l'idea è stata velocemente scartata: "Volevamo farne uno, ma stavamo già impiegando tutte le risorse a nostra disposizione nello sviluppo del gioco", spiegano Anpo e Hirabayashi aggiungendo comunque che, se si presenteranno condizioni favorevoli, l'idea di creare un pad speciale per Resident Evil 4 Remake potrebbe essere ripresa in futuro.

Vi sarebbe piaciuto giocare l'atteso remake con un pad speciale pensato appositamente per l'occasione? Nel frattempo i due autori hanno rivelato diversi nuovi dettagli su Resident Evil 4 Remake, soffermandosi tra le altre cose sulle dimensioni del villaggio e sulla possibilità di sferrare calci rotanti difensivi come avveniva nel gioco del 2005.

Infine, Capcom ha confermato che Resident Evil 4 Remake avrà New Game Plus e Photo Mode, disponibili subito al lancio.