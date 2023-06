Ricordate Pandemonium? Un Platform magico dai creatori di Tomb Raider e Legacy of Kain

La conosciamo soprattutto per aver dato vita a numerosi giochi di Tomb Raider ed all'iconica serie di Legacy of Kain, ma in passato Crystal Dynamics era riuscita a lasciare il segno sui giocatori anche con una bizzarra serie Platform: Pandemonium, brand di culto nato sulla prima PlayStation.

Svlippato da Toys For Bob con il sostegno di Crystal Dynamics, l'originale Pandemonium fece il suo esordio sulla console Sony nel lontano 1996, attirando subito l'attenzione per via del suo stile coloratissimo e per la simpatia dei suoi protagonisti. Il giullare Fargus e la maga Nikki si riuniscono sulla cima di una torre per testare i nuovi incantesimi da poco imparati, ma così facendo evocano inavvertitamente Yungo, una mostruosa creatura che si divora il villaggio sottostante. La tragedia scatenata è dunque la molla per spingere all'avventura Fargus e Nikki, che partono per un lungo viaggio alla ricerca della Macchina dei Desideri per sconfiggere Yungo e riportare la situazione alla normalità. Sebbene non si trattasse magari di Platform impeccabile, Pandemonium riuscì a catturare le simpatie del pubblico grazie alla sua giocabilità immediata e la varietà della sua avventura, suddivisa in 18 livelli che possono essere affrontati con uno dei due protagonisti a piacimento

Pandemonium otterrà successo quanto basta per dare vita ad un secondo episodio, pubblicato nel 1997 e realizzato stavolta interamente da Crystal Dynamics. Pandemonium 2 vede ancora una volta Fargus e Nikki come personaggi principali, alla ricerca stavolta di una cometa dai poteri speciali che deve essere recuperata prima che ci metta sopra le mani la malvagia regina Zorrscha. La formula ludica resta sostanzialmente simile a quella vista nel predecessore, ma ulteriormente perfezionata: i due eroi hanno ora un maggior numero di abilità, i livelli appaiono meglio elaborati ed anche sul fronte visivo il gioco appare più curato e colorato. Pandemonium 2 venne considerato un miglioramento rispetto al predecessore, tuttavia segnerà anche la fine della serie, che non ha più goduto di nuovi capitoli inediti dopo l'uscita del secondo episodio.

Appare davvero difficile che la serie possa tornare con un nuovo gioco: il destino di Pandemonium sembra quello di rimanere confinato nell'album dei ricordi, ma sicuramente belli per tanti giocatori che ebbero modo di conoscere Fargus e Nikki all'epoca delle loro avventure su PlayStation. E parlando appunto di memorie, condividete con noi le vostre sul brand di Crystal Dynamics, magari dopo aver anche ricordato la serie di Croc, altro Platform che ebbe buona fama sull'intramontabile PS1.