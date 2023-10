Ricordate la pistola ottica per PlayStation? La mitica GunCon per giocare a Time Crisis

Le pistole ottiche sono ormai un lontano ricordo in ambito videoludico, ma ai loro tempi hanno goduto di gran fama tra i giocatori. Indimenticabile ad esempio l'iconico Zapper per NES con il quale giocare a classici come Duck Hunt e Hogan's Alley, ma anni dopo anche PlayStation avrà la sua personalissima light gun.

Era il 1997 quando Namco creò e distribuì in tutto il mondo la sua GunCon (G-Con 45 in Europa), periferica venduta in bundle con la conversione PS1 del celebre Time Crisis. Con questa light gun per console lo scopo della compagnia nipponica era replicare in maniera fedele lo stile e le atmosfere dell'originale versione da sala giochi dell'apprezzato Shooter su Binari: grazie al suo sensore ottico era possibile puntare la pistola allo schermo del nostro televisore ed utilizzarla proprio come se fossimo davanti al cabinato originale, con il gioco che era in grado di riconoscere i nostri "spari" garantendo così il corretto svolgimento della partita.

L'ottima efficienza del dispositivo e la generale bellezza di Time Crisis garantivano in questo modo coinvolgimento e divertimento, ma la GunCon era compatibile anche con molti altri giochi per la prima PlayStation: Point Blank e Rescue Shot sempre targati Namco, così come Resident Evil Survivor di Capcom (tra l'altro uno dei Resident Evil meno conosciuti), sono alcuni esempi di giochi che davano il loro meglio grazie alla light gun.

La popolarità del dispositivo spinse Namco a realizzare ulteriori versioni della sua pistola ottica, pensate per le successive generazioni di console Sony. Nel 2001 su PlayStation 2 (sapevate a tal proposito che la PS2 si poteva usare come un vero PC?) arrivò quindi la GunCon 2 (G-Con 2 in Europa), versione potenziata e perfetta per giocare i Rail Shooter di nuova generazione come Time Crisis II e Time Crisis 3, oltre a titoli quali Resident Evil Dead Aim, Dino Stalker, Vampire Night e Ninja Assault.

L'ultima versione prodotta da Namco è stata la GunCon 3 (G-Con 3), pensata per PlayStation 3 e distribuita nel mondo tra il 2007 e il 2008. E' la versione meno nota del dispositivo a causa anche dei pochissimi giochi che la supportavano: solamente Time Crisis 4 ed i giochi della raccolta Time Crisis Razing Storm (comprensiva del quarto episodio della serie, Razing Storm e Deadstorm Pirates) erano compatibili con la GunCon 3, destinata a lasciare terreno ai nascenti sensori di movimento ed a periferiche più innovative come PlayStation Move.

Anche se ormai l'era della GunCon e delle light gun in generale è tramontata, i fan PlayStation ricordano ancora con affetto quel periodo in cui sembrava di essere davanti ad autentici prodigi tecnologici. Ce l'avete ancora la vostra pistola ottica a casa?