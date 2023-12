Ricordate che si poteva giocare a Gran Turismo su PS1 con la propria musica?

Sono tante le curiosità e particolarità che caratterizzano i giochi della prima PlayStation. Sappiamo ad esempio dell'esistenza di un gioco PS1 che occupa ben 5 CD, e c'è un dettaglio particolare che riguarda nello specifico i primi due episodi di Gran Turismo.

Durante una partita a Gran Turismo o Gran Turismo 2, infatti, è possibile rimuovere il disco di gioco dalla console, ma nonostante questo la gara in corso continua a proseguire regolarmente come se il CD fosse ancora regolarmente letto dalla PlayStation. Certo, conclusa la gara e il relativo replay la partita si blocca lì non essendo più presente il disco all'interno della console, ma fino a quel momento si può proseguire senza alcun intoppo.

Ma noi ricordavamo anche un altro dettaglio: che era possibile sostituire il disco di Gran Turismo con un qualunque CD musicale e giocare quindi con una colonna sonora personalizzata in sottofondo. Anche Reddit un utente ha ricordato questa possibilità, affermando che era possibile fare questo scambio sia con il primo che con il secondo Gran Turismo. Abbiamo quindi effettuato noi stessi il test tramite console e copie originali dei due Gran Turismo: se è vero che la partita prosegue anche rimuovendo il disco di gioco, mettendo un CD musicale non parte nessun sottofondo, e si continua a giocare senza musiche ma solo con gli effetti sonori udibili.

Anche voi ricordavate questa possibilità? Si poteva davvero giocare a Gran Turismo su PS1 con un CD musicale dentro la console? Condividete con noi le vostre memorie e vediamo cosa emerge. Non perdetevi intanto 5 curiosità storiche su PS1, compresi anche segreti ben nascosti.