Vi ricordate la PS1 nera? Esisteva davvero ma non era in vendita nei negozi

Se eravate assidui lettori di riviste di videogiochi alla fine degli anni '90, avrete sicuramente visto le foto della celebre "PS1 nera" e magari vi siete anche fiondati a cercarla nei negozi... ma niente da fare, non l'avete mai trovata. E c'è un perché.

La PS1 nera non è una vera console ma un kit di sviluppo, conosciuto come Net Yaroze e prodotto da Sony a partire dal 1997. Questo dev kit era disponibile solo tramite mail-in (ordine via posta) ma in seguito venne distribuito anche in alcune università della Gran Bretagna e in alcuni atenei francesi e giapponesi.

Net Yaroze costava 750 dollari e di fatto il kit completo includeva una PS1 "debug" di colore nera senza blocchi territoriali, oltre a documentazione e alcuni software per lo sviluppo, in ogni caso per programmare con Net Yaroze serviva anche un PC (un Mac) e dunque per l'epoca si trattava di un investimento economico non di poco conto.

Questo kit di sviluppo non ha avuto grande diffusione in Europa, vuoi appunto per i costi elevati, vuoi per la difficoltà legate alla spedizione dagli Stati Uniti, e difficilmente all'epoca a qualcuno sarà capitato di vedere un Net Yaroze dal vivo nel nostro paese.

Il dev kit era comunque limitato rispetto al vero kit di sviluppo di PS1, in particolare per quanto riguarda la memoria RAM e l'impossibilità di masterizzare i giochi su disco. Questo però non ha impedito a sviluppatori amatoriali di realizzare giochi (oggi li chiameremo giochi indie) di discreto successo, molti dei quali venivano regolarmente allegati ai CD demo della rivista ufficiale PlayStation.

Insomma, la PlayStation 1 nera effettivamente esisteva, ma sicuramente non era alla portata di noi ragazzini di fine anni '90... ma quanto l'abbiamo sognata?