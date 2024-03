PlayStation 5 è uscita nel novembre 2020 e si appresta quest'anno ad entrare nella seconda metà del suo ciclo vitale. Anche se sembra ieri, sono trascorsi più di tre anni dal debutto della console Sony... ma vi ricordate qual è stato il primo gioco annunciato per PS5?

Noi ce lo ricordiamo molto bene: era il 13 dicembre 2019, la serata dei The Game Awards. Microsoft svela Xbox Series X e Senua's Saga Hellblade 2 mentre Counterplay Games e Gearbox Software presentano con un trailer il primo gioco per PS5 mai annunciato: parliamo di Godfall, uscito poi come gioco di lancio PlayStation 5 nel novembre 2020, in contemporanea con la versione PC.

Godfall è stato il primo gioco a mostrare il logo di PlayStation 5 in un trailer e di fatto il primo titolo mai annunciato per la console next-gen (allora) di Sony. Il gioco non è stato accolto in maniera particolarmente trionfale da pubblico e critica e il piccolo successo iniziale si è spento molto rapidamente. Tra il 2021 e il 2022 Godfall è uscito anche su altre piattaforme come PS4 e Xbox, ma questo non è bastato per garantire al gioco di Counterplay Games il successo sperato.

Nonostante questo, nessuno toglierà mai a Godfall il riconoscimento di primo gioco annunciato per la PlayStation 5. E voi lo sapevate?