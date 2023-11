Vi ricordate quando è uscita PlayStation 2 Slim?

Proprio come accaduto con l'originale PlayStation, che nel 2000 ha ricevuto un modello più piccolo noto come PS One, anche PlayStation 2 ha goduto di una versione dalle dimensioni più contenute qualche anno dopo il lancio, nota semplicemente come PlayStation 2 Slim.

Vi ricordate quando è uscita PS2 Slim? La revisione è arrivata sul mercato quattro anni dopo il modello originale, precisamente il 29 ottobre 2004: fu l'Europa il primo territorio a ricevere la console, con esordio sul mercato giapponese il successivo 3 novembre. Gli Stati Uniti invece aspettarono fino al 25 novembre 2004 prima di ricevere la nuove edizione più piccola e leggera di PS2.

PS2 Slim si distingueva non solo per un design molto più sottile e di conseguenza meno ingombrante, ma risultava anche molto più silenziosa rispetto alla versione originale. L'edizione Slim ha inoltre permesso alla piattaforma Sony di ritornare nuovamente competitiva sul mercato dando un rinnovato vigore alle vendite: è anche grazie a questo modello se PS2 è diventata la console più venduta della storia con oltre 157 milioni di unità piazzate in tutto il mondo.

Oltre all'iniziale versione nera, PS2 Slim ha goduto anche di ulteriori colorazioni nel corso del tempo: ne sono state prodotte versioni bianche, rosa, rosse e argento. Nel 2007 viene infine distribuita un'ulteriore revisione di PS2 Slim, che si presenta sul mercato con dimensioni ancora più leggere (seppur sensibilmente) rispetto al modello precedente.

