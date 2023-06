Ricordate Remember Me? Fu il primo gioco degli autori di Life is Strange

Oggi sono noti soprattutto per giochi come Life is Strange o Vampyr, ma il primissimo gioco di Don't Nod (in passato noto come Dontnod Entertainment) pubblicato esattamente 10 anni fa era un prodotto molto diverso rispetto alle produzioni narrative a cui lo studio francese ha abituato i suoi fan.

Attraverso un post su Twitter, Don't Nod ricorda che un decennio fa su PC, PS3 e Xbox 360 venne pubblicato Remember Me, un Action/Adventure prodotto da Capcom che segnò l'esordio vero e proprio dell'azienda sul mercato videoludico, dopo la sua fondazione avvenuta nel 2008. Ambientato in una futuristica Parigi del 2084, Remember Me aveva per protagonista una ragazza di nome Nilin, membro di un gruppo ribelle noto come Errorist e privata di tutte le sue memorie dalla multinazionale Memorize, che con le sue azioni ha il totale controllo dei ricordi dell persone. Attraverso l'aiuto di un uomo misterioso di nome Edge, Nilin si imbarca in una missione volta a far cadere Memorize, liberando così la popolazione dalla loro morsa.

A differenza delle altre produzioni del team, incentrate sulla trama e su scelte multiple in grado di plasmare l'evolversi degli eventi, in Remember Me è l'azione la vera protagonista della scena, con Nilin che può scatenare potenti combo ai danni dei suoi nemici sfruttando anche abilità legate ai ricordi per proseguire lungo il suo cammino. Nell'opera c'è spazio anche per fasi Platform ed esplorazione, garantendo così un gameplay vario a sufficienza.

Nonostante tematiche interessanti ed una narrativa ambiziosa, l'opera di Don't Nod non riuscì a convincere del tutto: il sistema di combattimento appariva piuttosto arcaico e l'avventura non brillava per durata, essendo completabile in una decina di ore scarse. In ogni caso resta un progetto curioso, soprattutto considerando come si è poi evoluta la futura produzione dello studio francese, che ha poi raggiunto fama internazionale grazie al successo di Life is Strange prodotto da Square Enix.

Tornando invece al presente, Don't Nod vuole realizzare 8 giochi entro il 2025, sebbene sembra molto difficile che Remember Me possa fare il suo ritorno.