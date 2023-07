Vi ricordate The Warriors di Rockstar? Un sentito omaggio al mondo del cinema

C'è stato un tempo in cui Rockstar Games era solita pubblicare giochi con una cadenza ben maggiore di adesso. I primi anni 2000, in particolare, hanno visto un fioccare di produzioni, tutte a loro modo iconiche, da Manhunt a Bully, passando per svariati GTA distribuiti a cadenza annuale e il peculiare The Warriors, il gioco che vogliamo ricordare oggi.

Pubblicato originariamente nel 2005 su PlayStation 2 e Xbox, e arrivato due anni dopo anche su PSP, The Warriors è uno degli omaggi più sentiti mai fatti al mondo del cinema. Trattasi a tutti gli effetti di un remake videoludico dell'omonima pellicola del 1979 diretta dal leggendario Walter Hill, da noi conosciuta come I Guerrieri della Notte, omaggiata e citata in ogni modo possibile, persino nelle inquadrature e nei tagli di montaggio. Rimanendo fedele al materiale di partenza, il videogioco è ambientato a New York City, tuttavia impreziosisce la mitologia originale imbastendo un lungo antefatto e relegando la trama del film alle ultime ore di gioco.

La pellicola (recuperatela se non l'avete ancora vista, è inclusa in Paramount+), comincia con un riunione a Central Park tra tutte le bande di New York. Cyrus, il capo dei Gramercy Riffs, la gang più potente della città, propone una tregua e una collaborazione tra tutti i malviventi per il conseguimento del dominio assoluto sulle strade, ma viene ucciso dal folle Luther dei Rogues. Quest'ultimo, in ogni caso, incolpa del delitto i nove Guerrieri protagonisti, costretti dunque ad una fuga che si concluderà solo all'alba.

The Warriors di Rockstar Games comincia tuttavia molto prima, offrendo il controllo di tutti e nove i Guerrieri, nei panni dei quali è possibile cimentarsi in brutali combattimenti corpo a corpo e attività secondarie come i graffiti e lo scassinamento. Le missioni, che si susseguono in maniera lineare a partire da un hub centrale, raccontano piccole e grandi storie di violenza, e vedono i Warriors costruirsi una reputazione a suon di ceffoni, furti e altre attività losche, fino al punto di essere invitati al meeting di New York City... dal quale poi prendono piede le vicende del film.

Basta un'occhiata fugace per rendersi conto che dietro all'estetica del gioco ci sono gli artisti di Rockstar di inizio millennio. Il motore grafico, il RenderWare, d'altronde è lo stesso che ha mosso GTA 3, Vice City e San Andreas, oltre ai già citati Manhunt e Bully. Ci avete giocato all'epoca? Se non lo avete fatto, sappiate che oggi The Warriors può tranquillamente essere recuperato sul PlayStation Store, dove è disponibile in edizione PS4 (retrocompatibile con PS5) al prezzo di 14,99 euro. Chissà che un giorno non arrivi nel catalogo di PlayStation Plus Premium...