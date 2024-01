Ricordate This is Vegas? Il rivale di GTA da 100$ milioni, cancellato prima di uscire

Quando si parla di rivali di GTA vengono in mente solitamente due nomi, ovvero Saints Row e True Crime. Ma per qualche anno esisteva un terzo action adventure dalle tinte mature in fase di sviluppo, costato un sacco di soldi e poi cancellato prima di vedere la luce.

Parliamo di This is Vegas, il cui sviluppo è iniziato nel 2006 negli studi di Surreal Software. Midway Games compra i diritti di pubblicazione e annuncia This is Vegas nei primi mesi del 2008, con lancio previsto su PC, PS3 e Xbox 360.

This is Vegas è un gioco molto ambizioso come dimostra anche il trailer pubblicato sempre nel 2008, una sorta di "GTA d'azzardo" dove le scommesse al casinò la fanno da padrone e dove non mancano tutti gli elementi di contorno tipici del genere: riferimenti sessuali espliciti, denaro sporco, storie di tradimenti e vendette, armi a non finire e droga.

La storia di This is Vegas però finisce molto male: atteso per la fine del 2008, il gioco viene rinviato al 2009, anno che vede Midway fallire per bancarotta e vendere tutte le sue IP a Warner Bros Interactive Entertainment. Nell'agosto 2010, WB cancella This is Vegas che quindi non vedrà mai la luce: secondo alcune stime, Midway e Warner hanno investito tra i 40 e i 50 milioni di dollari ciascuna per lo sviluppo del gioco.

Lo rivedremo mai? Al momento non è chiaro se WB abbia ancora i diritti di utilizzo sul marchio, ma in ogni caso un ritorno sembra assai improbabile.