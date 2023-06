Ricordate Tombi! per PlayStation? A caccia di maiali con il ragazzo dai capelli rosa

Sebbene i primi nomi a venire in mente sono solitamente Crash Bandicoot e Spyro, la prima PlayStation ha offerto innumerevoli Platform capaci di stregare i giocatori. Abbiamo riscoperto la serie di Pandemonium, ma c'è un altro nome di culto che merita di essere ricordato: il mitico Tombi!.

Noto anche come Tomba! e creato da Tokuro Fujiwara, già mente dell'iconico Ghosts 'n Goblins, l'originale Tombi! fece il suo esordio sulla console Sony alla fine del 1997 in Giappone per poi arrivare in occidente nel corso del 1998. Protagonista dell'avventura è Tombi, un ragazzo selvaggio dai capelli rosa che vive in un'isola sperduta nel cuore dell'oceano. Un giorno viene assalito dai malvagi maiali Koma, che gli rubano il prezioso anello del suo defunto nonno. Tombi parte dunque al salvataggio del prezioso cimelio, per poi scoprire che la sua missione è molto più grande di quanto possa immaginare: i Koma sono infatti i servitori dei Sette Maiali Cattivi, creature dall'immenso potere magico che hanno lanciato maledizioni sull'isola.

Il prode eroe dalla chioma rosa deve dunque salvare la sua terra dalle forze del male, affrontando un'avventura che non si limita ad essere un semplice Platform qualunque: l'opera sviluppata da Whoopee Camp incorpora infatti elementi provenienti da vari generi, dagli RPG fino ai Metroidvania per un totale di 130 quest tra principali e secondarie da affrontare. Condito con uno stile audiovisivo accattivante, una sana dose di ironia e graziato da una pregevole cura in termini di gameplay e level design, Tombi! non ha magari goduto della fama dei nomi più illustri su PlayStation, ma è riuscito comunque a ritagliarsi il suo zoccolo duro di fan.

Tuttiavia, pur essendo stato accolto favorevolmente dalla critica di allora, Tombi! non registrò risultati commerciali particolarmente brillanti. Whoopee Camp volle comunque riprovarci con un seguito, Tombi! 2, arrivato su PS1 a cavallo tra il 1999 ed il 2000 in tutto il mondo. Ancora una volta il giovane selvaggio deve vedersela con i maiali Koma, che hanno rapito la sua amica Tabby. Ha dunque inizio un'altra avventura piena di sfide, livelli da scoprire e nemici da sconfiggere, riprendendo la formula ludica del predecessore e perfezionandola quanto possibile. Pur risultando meno originale rispetto al predecessore, Tombi! 2 ottiene ancora una volta i consensi di critica e pubblico, ma sfortunatamente anche in questo caso le vendite non furono particolarmente brillanti. Il mancato successo del secondo capitolo avrà purtroppo dure conseguenze per Whoopee Camp, che chiuderà i battenti nel 2000 poco dopo l'uscita del gioco. La serie si fermerà qui, dopo soli due giochi, con Fujiwara che non realizzerà mai quel terzo episodio che aveva anticipato alla stampa prima della fine del suo studio.

Ad oggi Tombi! viene ricordato come una delle perle nascoste della prima PlayStation e con il passare degli anni è stato riscoperto da un pubblico sempre più ampio. I due giochi originali raggiungeranno poi un elevato valore collezionistico, rendendoli cimeli molto ambiti dagli appassionati ma al tempo stesso anche piuttosto onerosi. E voi che ricordi avete di Tombi!? Raccontateci tutto tra i commenti!