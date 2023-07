Vi ricordate il videogioco di Scarface? Più di un clone di GTA

In questa afosa domenica di luglio, i nostri pensieri sono volati ai primi anni 2000, un'epoca in cui Grand Theft Auto impazzava sulle console di tutto il mondo spingendo più di un publisher a cavalcare la medesima onda per proporre prodotti simili dalle fortune alterne. Proprio in quel periodo è nato Scarface: The World is Yours. Ve lo ricordate?

Finanziati da Vivendi Games, i ragazzi di Radical Entertainment (studio canadese ormai defunto che nel corso della sua storia ha dato vita a numerosi tie-in e sportivi, oltre alla sfortunata saga di Prototype) nel 2006 si sono affacciati sul mercato con Scarface: The World is Yours per PlayStation 2, Xbox e PC Windows, un open world in terza persona a la GTA ispirato all'iconica pellicola di Brian De Palma del 1983, nella quale Al Pacino ha interpretato Tony Montana, un uomo cubano che tenta la scalata nella criminalità organizzata di Miami. Parliamo di ispirazione poiché il videogioco non ha adattato la trama del film, fungendo piuttosto da sequel basato su una fine alternativa.

In Scarface: The World is Yours, Tony Montana è sopravvissuto ai tragici eventi del finale del film ed è in cerca di vendetta. Nei suoi panni, i giocatori sono dunque chiamati a ristabilire l'impero della droga a Miami, più precisamente nei quartieri di Little Havana, Downtown, South Beach e North Beach, con un gameplay in tutto e per tutto simile a quello della serie Grand Theft Auto. Il che è singolare, dal momento che la stessa serie GTA, in particolar modo Vice City, è enormemente debitrice dell'immaginario stabilito da film come Scarface. Il personaggio controllato dal giocatore ha le sembianze di Al Pacino, ma non la sua voce. L'attore americano di origine italiana, d'accordo con i produttori, ha preferito non entrare in sala di doppiaggio ritenendo la sua voce fin troppo differente da quella esibita nel film, che all'epoca risultava già vecchio di 25 anni. Al suo posto è subentrato André Sogliuzzo, scelto dallo stesso Al Pacino.

Nonostante sia facile bollarlo come un mero clone, Scarface: The World is Yours è in realtà riuscito ad ottenere il favore della critica dell'epoca, che pur non celebrandolo come un capolavoro ne ha riconosciuto le indubbie qualità ludiche e le atmosfere fedeli all'originale. Sull'onda del successo, nel 2007 è anche arrivato su Wii con una grafica migliorata e un sistema di controllo riadattato. Per poco non s'è guadagnato pure un sequel, che purtroppo non si è mai concretizzato.

E voi, lo avete giocato? Quali sono i ricordi più belli che custodite di Scarface: The World is Yours? A proposito di nostalgia, ieri siamo andata alla riscoperta anche di un altro adattamento videoludico ispirato ad una pellicola di culto. Parliamo di The Warriors di Rockstar Games, ve lo ricordate?